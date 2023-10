Lionel Guedj reste en prison. Le dentiste des quartiers nord de Marseille accusé de mutilations dentaires sur plus de 300 patients et d’escroquerie à la Sécurité sociale a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à huit ans de prison, soit la même peine que celle prononcée en première instance.

Toutefois, contrairement à la décision en première instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné par ailleurs la confiscation de la maison de Lionel Guedj ainsi que du bureau de tabac ouvert sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence et tenu par sa femme, suivant sur ce point les réquisitions de l’avocat général. Patrice Ollivier-Maurel avait requis envers l’ancien dentiste le plus riche de France la peine maximale, soit dix ans de prison, avec maintien en détention.

Jean-Claude Guedj retourne en prison

Lionel Guedj a préféré ne pas se rendre physiquement au tribunal et donc a assisté à ce délibéré en visioconférence, depuis la prison dans laquelle il est détenu depuis sa condamnation en première instance en septembre 2022. Projeté sur un grand écran qui faisait face à la salle d’audience, l’ancien praticien est apparu nerveux au début de l’audience, triturant un fil, un calepin et un stylo posés sur la table derrière laquelle il était assis. Entre voitures de luxe, œuvres d’art et yacht, Lionel Guedj était au moment de son arrestation à la tête d’un patrimoine de près de 13 millions d’euros, en enchaînant les patients, jusqu’à 70 par jour, et posant 28 fois plus de couronnes que la moyenne de ses confrères. Plus de 300 personnes se sont constituées parties civiles dans ce dossier, victimes de complications dentaires après des dévitalisations de dents saines et des poses de prothèses non adaptées, mais très rémunératrices pour le dentiste.

Lionel Guedj exerçait dans les quartiers nord de Marseille aux côtés de son père Jean-Claude, également mis en examen et condamné en première instance dans ce dossier à la prison avant une remise en liberté en mars dernier en attente du procès en appel. Concernant ce dernier, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé sa condamnation à cinq ans de prison, avec un placement immédiat en mandat de dépôt. « Père et fils, c’est un binôme uni dans le même pacte », avait accusé l’avocat général. La cour d’appel a relaxé les anciens dentistes pour une quinzaine de cas. Ils sont tous deux interdits d’exercer. Accusés également d'escroquerie à la Sécurité sociale, les dentistes ont été condamnés à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie une amende de près d'1.5 million d'euros.