A la cour d’assises du Rhône

La tête longtemps plongée dans les mains, courbé sur le banc des accusés, Mamadou Diallo demeure pétrifié, comme sonné par le verdict qui vient de tomber. « Seize ans de prison ferme, annonce le président de la cour d’assises du Rhône. Ce soir, vous partez en détention. » Acquitté en première instance, l’ambulancier a été, cette fois, reconnu coupable du meurtre de Catherine Burgod. Un meurtre commis en 2008 et dont a été longtemps soupçonné l’acteur Gérald Thomassin.

Derrière la vitre qui la sépare de son client, Sylvie Noachovitch saisit la main de Diallo en guise de réconfort. Des pleurs pudiques émergent des rangs de la défense. La mère de l’accusée tente de s’approcher du box pour embrasser son fils mais se fait rappeler à l’ordre par les policiers. Les cris de protestation commencent à fuser, les esprits s’échauffent.

« Justice de m… C’est ça la France ? », éructe un grand costaud à la sortie de l’audience avant d’être dirigé avec force vers l’extérieur. « Mamadou, c’est ma vie. Mamadou, il ne peut même pas tuer une mouche, hurle à son tour l’une de ses proches au milieu de la salle des pas perdus. Vous êtes contents ? Ce n’est pas lui, je vous le jure. » Tenues à l’écart, les parties civiles soudées n’osent se réjouir du verdict. Mais l’heure est au soulagement.

« Mamadou Diallo est victime d’une erreur judiciaire »

« La vérité judiciaire est présente. Il y a une décision de culpabilité et c’est tout ce qui nous intéresse, souligne leur avocat Jean-François Barre. On ne se satisfait jamais d’un homme qui part en prison mais à l’évidence, le combat est, pour eux, terminé. C’est un combat qu’ils mènent depuis quinze ans. »

Du côté de la défense, Sylvie Noachovitch se dit pourtant prête à « aller jusqu’au bout ». « On a voulu apaiser la souffrance des victimes mais Mamadou Diallo est victime d’une terrible erreur judiciaire. Mon client est dans l’incompréhension car il est innocent. Depuis un an, il vivait normalement. Il se sentait entre les mains d’une bonne justice. Aujourd’hui, il est tombé entre les mains d’une justice mal rendue car le doute aurait dû lui profiter. Et dans ce dossier, il n’y a que des doutes », clame-t-elle. Et d’accuser les « jurés de Lyon », d’avoir « manqué de courage ». Sans surprise, l’avocate a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.