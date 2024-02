L’homicide en débat après un accident qui a coûté la vie à un fœtus viable

Pas d’homicide involontaire pour un enfant à naître. En octobre 2023, le procureur d’Arras, dans le Pas-de-Calais, avait refusé de porter cette qualification devant le tribunal correctionnel dans une affaire d’accident de la route qui avait causé la mort d’un fœtus, entre Arras et Douai. C’est sur le terrain législatif que ce débat risque désormais d’être tranché. Un député (LR) de la Moselle, Fabien Di Filippo, a mis la dernière touche à sa proposition de loi « visant à permettre d’étendre la qualification d’homicide aux actes ayant causé le décès in utero d’un fœtus viable ».

Voilà plusieurs années que la justice se débat avec le statut juridique d’un enfant viable mais encore dans le ventre de sa mère. En février 2023, l’affaire touchant l’humoriste Pierre Palmade avait provisoirement remis le sujet sur la scène médiatique. L’une des victimes, enceinte, avait également perdu son enfant dans l’accident de voiture.

Aucune personnalité juridique

Sauf qu’en démontrant que le nourrisson avait respiré quelques secondes avant de mourir, l’enquête avait, à l’époque, permis de retenir la notion d’homicide. Or, fin septembre, un collège d’experts a finalement conclu au décès du fœtus avant l’accouchement. Ce rapport risque bel et bien d’entraîner l’abandon des charges d’homicide.

Dans le drame que vit un couple originaire de Douai, dans le Nord, la situation fait écho. Le 28 juillet 2023, Angélique était sur le chemin de la maternité pour accoucher lorsqu’un accident avec une autre voiture est survenu. Sous le choc, Jade, leur enfant prête à naître, est décédée dans le ventre de sa mère, selon les premières expertises.

Début septembre, une plainte pour homicide involontaire avait été déposée auprès du procureur. « Il s’agit de faire revivre un débat ancien de plus de vingt ans », souligne leur avocat, Me Antoine Régley, spécialiste du droit routier. Mais la position du ministère public reste la même : « L’état actuel du droit » ne permet pas d’engager un procès pour homicide car, tant qu’un enfant n’est pas né, il ne possède aucune personnalité juridique.

Nouvelle expertise demandée

« Angélique et Valentin avaient le sentiment que leurs souffrances étaient méprisées et que le débat juridique était confisqué suite à cette décision », dénonce Antoine Régley. Depuis, le couple a, cette fois, porté plainte en se constituant partie civile et une juge d’instruction a accepté d’ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire, en parallèle à l’enquête du procureur sur cet accident. Enquête qui doit donner lieu à un procès en 2024 mais uniquement pour « blessures involontaires » subies par les parents.

« Le travail de la juge d’instruction est une mini-reconnaissance de la souffrance des parents d’avoir perdu leur enfant à quelques heures de sa naissance », assure l’avocat qui a également demandé une contre-expertise sur les circonstances du décès de Jade. « Si dans l’affaire Palmade, une contre-expertise a pu contredire la précédente sur les conditions de la mort de l’enfant à naître, l’expertise a pu également se tromper sur les conditions du décès de Jade », explique-t-il.

Par ailleurs, Me Régley a décidé d’en appeler au pouvoir législatif pour modifier la loi. Et il a été entendu. Voilà plusieurs mois que le député Fabien Di Filippo planchait sur un projet de loi, en réaction à « de nombreuses affaires ». En novembre 2022, l’élu avait évoqué le sujet dans une question au gouvernement, mais plutôt du côté des erreurs médicales.

« J’avais été saisi d’un cas d’une dame ayant perdu son bébé lors d’un accouchement », explique Fabien Di Filippo à 20 Minutes. Depuis, il a élargi le champ de travail au décès in utero causé par un acte pénalement répréhensible : faute d’ordre médical, accident de la route dû à un comportement irresponsable ou encore violences conjugales.

Ajouté aux débats sur l’homicide routier ?

« Il n’est pas question d’entrer dans le débat de l’interruption volontaire ou médicale de grossesse, précise-t-il. Nous avons placé tous les garde-fous nécessaires pour éviter la confusion. Ce qui compte, c’est la détresse des familles et des mamans. » La loi ne concernerait que les fœtus « ayant atteint les seuils définis par l’Organisation mondiale de la santé de vingt-deux semaines d’aménorrhées ou d’un poids de 500 grammes », précise-t-il.

Après un travail de rédaction en commun avec l’avocat Antoine Régley, la proposition n’attend plus que le passage à l’Assemblée nationale. Et elle vient de recevoir un soutien de la majorité présidentielle : celui de Violette Spillebout, députée (Renaissance) du Nord. « Je suis très favorable à la reconnaissance d’homicide », indique-t-elle. Selon elle, la proposition pourrait être ajoutée aux débats qui porteront sur l’homicide routier « d’ici quelques semaines ». Ou être rattachée à l’examen de loi portant sur les violences conjugales, un peu plus tard.

« Pour l’instant, une vingtaine de députés LR portent le texte. J’espère avoir une majorité transpartisane car c’est un sujet grave qui concerne tout le monde », note Fabien Di Filippo. Le compte à rebours est peut-être lancé.