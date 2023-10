L’ancien directeur de l’office de tourisme de Juvignac (Hérault), Arnaud Julien, aujourd’hui secrétaire départemental des Républicains, a été condamné à six mois de prison avec sursis. A cette peine s’ajoutent cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise et à 15.000 euros d’amende. Il était poursuivi devant le tribunal de Montpellier pour abus de confiance et escroquerie.

La procédure judiciaire avait été déclenchée après la publication d’un rapport de la chambre régionale des comptes, en juillet 2016. Celle-ci avait pointé du doigt « des actions peu conformes à son objet social », « une certaine opacité », le non-respect de certaines obligations légales. Ou encore « un fonctionnement institutionnel défaillant ». « Les moyens matériels (véhicule de fonction, frais de téléphonie et de déplacement, frais de réception) et humains (deux postes à temps plein dont un poste de directeur) paraissent hors de proportion par rapport à l’activité réelle de l’association. »

« Un bilan plus que modeste »

La chambre régionale des comptes avait constaté « l’intérêt touristique de la commune réduit comme en témoignent les très rares statistiques de fréquentation ». Et une disproportion des moyens mis en œuvre puisque « le financement de l’association a reposé majoritairement sur une subvention de la commune qui, en cumul sur la période, atteint 825.000 euros ». Le tout pour un « bilan en matière de tourisme plus que modeste ». Les parties civiles ont dénoncé du clientélisme et des subventions détournées de l’ancien directeur afin de financer sa campagne électorale. Arnaud Julien s’était présenté en 2014 à l’élection de cette municipalité à la démographie galopante aux portes de Montpellier. Sans succès.

Deux autres prévenus, Patrick Nicodeme, l’ancien directeur général des services et Jean Ousset, ancien adjoint aux finances de la ville sont aussi reconnus coupables de détournements de fonds publics. L’avocat d’Arnaud Julien a annoncé son intention de faire appel.