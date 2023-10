L’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, qui s’est volatilisée par une nuit de décembre 2020, en plein confinement, est terminée. Les deux juges d’instruction en charge des investigations sur cette disparition l’ont notifié ce lundi à la fois aux proches de l’infirmière, parties civiles dans le dossier, et aux avocats de son mari, Cédric, principal et unique suspect. Une étape décisive qui devrait logiquement conduire ce dernier dans le box des accusés de la cour d’assises du Tarn. Mais pas tout de suite.

« Cela signifie aussi que la justice désormais arrête toute investigation concernant la recherche du corps de Delphine », glisse Alexandre Martin, l’un des trois défenseurs du peintre plaquiste incarcéré depuis le 18 juin 2021.

Des écoutes téléphoniques à disséquer

L’avocat, persuadé que « toutes les pistes n’ont pas été grattées », s’étonne d’ailleurs d’une « certaine précipitation », puisque, en même temps que la notification de la clôture de l’instruction, son équipe a reçu l’accès total qu’elle avait demandé il y a plusieurs mois aux retranscriptions de toutes les écoutes téléphoniques faites depuis le début de l’enquête. « Nous allons les étudier attentivement et nous avons un mois devant nous pour faire éventuellement des demandes d’actes », précise Alexandre Martin.

L’étape judiciaire franchie ce lundi veut aussi dire que dans un mois le dossier, que l’on devine énorme va être transmis au procureur de la République d’Albi qui aura un mois pour rédiger son réquisitoire définitif. Celui-ci établi, les deux juges d’instruction devront rédiger à leur tour leur arrêté de mise en accusation, qui détaille les indices « graves et concordants » qui les poussent à demander le renvoi de Cédric Jubillar devant un jury d’assises. Le fait notamment qu’il a été le dernier à voir son épouse en vie et qu’il vivait très mal la procédure de divorce qu’elle avait engagée pour refaire sa vie avec un autre homme.

Un procès courant 2024 ou début 2025

Ces étapes devraient prendre trois mois minimum, à l’issue desquels, les avocats du suspect, ils ne le cachent pas, feront appel du renvoi de leur client devant les assises. « Nous demanderons un non-lieu devant la chambre de l’instruction », indique Alexandre Martin. Si ce recours échoue, la justice aura alors un an pour programmer le procès. Celui-ci devrait donc avoir lieu courant 2024 ou début 2025.

« Depuis le début, la volonté de l’accusation et des gendarmes est clairement de renvoyer cet homme devant une juridiction de jugement mais nous allons continuer à nous battre jusqu’au bout pour obtenir l’innocence cet homme », assure Alexandre Martin. Une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillar a été déposée il y a quelques jours. « Si l’enquête est terminée, il ne peut plus influencer les investigations puisqu’il n’y en a plus », argumentent ses défenseurs.