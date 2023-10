La trajectoire de l’ex-enfant prodige de la politique autrichienne épouse celle d’une étoile filante. En 2017, Sebastian Kurz devient à 31 ans le plus jeune dirigeant élu de la planète. Mais le trentenaire a été contraint de quitter le monde politique il y a deux ans, emporté par les affaires. Ce mercredi, la suite de son destin va s’écrire dans les chroniques judiciaires. L’ex-chancelier comparaît devant le tribunal de Vienne pour faux témoignage. Ce procès ne concerne qu’une partie des faits reprochés à Sebastian Kurz. Et ce sont les moins graves comparé au volet corruption, pour lequel l’enquête est toujours en cours.

Le prévenu de 37 ans est accusé avec deux autres personnes, selon un communiqué du parquet, d’avoir menti au Parlement, des faits passibles de trois ans d’emprisonnement. Mais que reproche-t-on à Sebastian Kurz ? En 2020, il a nié sous serment être intervenu dans la nomination d’un proche, Thomas Schmid, à la tête d’une holding publique brassant des milliards d’euros.

Son ancien ami le charge, une autre enquête en cours pour corruption

Problème : un an plus tard, les enquêteurs ont mis la main sur des SMS qu’il avait échangés en amont avec l’intéressé. Selon l’acte d’accusation de 108 pages, le dialogue ne laisse guère place au doute. Dans un message accompagné d’emojis affectueux, Sebastian Kurz avait ainsi écrit : « Tu as tout ce que tu veux ». Auquel son protégé répondu : « Je suis si heureux, j’adore mon chancelier ».

En Autriche, intervenir dans un processus de nomination ne constitue pas un délit en soi. C’est mentir sous serment devant une commission parlementaire qui l’est. Selon des éléments du dossier rapportés par la presse, Sebastian Kurz a dissimulé la vérité car il avait promis aux électeurs de rompre avec des pratiques légales mais décriées.

Lui jure qu’il est innocent, mais son ami a retourné sa veste. Dans l’espoir d’une remise de peine, Thomas Schmid coopère désormais avec la justice et entend témoigner à charge. La justice va convoquer au moins 18 témoins, dont plusieurs personnalités politiques.

Outre ce procès, Sebastian Kurz est soupçonné d’avoir détourné des fonds publics pour commander des enquêtes d’opinions truquées. L’ex-chancelier, retiré de la vie politique, jure qu’il n’a aucune envie de rempiler. Il multiplie les lucratives collaborations internationales dans le secteur privé, notamment dans les cercles proches de Donald Trump. En Israël, il a lancé une société de cybersécurité avec l’ancien dirigeant du groupe NSO, à l’origine du logiciel espion controversé Pegasus.