Le procès du meurtrier présumé du policier Eric Masson, tué lors d’un contrôle sur un point de deal à Avignon en 2021, se tiendra du 19 février au 1er mars, a-t-on appris vendredi auprès du parquet d’Avignon.

Au total, trois personnes sont renvoyées devant la cour d’assises du Vaucluse, le tireur présumé, un autre jeune homme qui était avec lui et le logeur qui les avait hébergés dans leur tentative de fuite.

Abattu lors d’un banal contrôle

Le 5 mai 2021, le brigadier Eric Masson, 36 ans et père de deux fillettes, était abattu lors d’un banal contrôle dans le centre d’Avignon. Il procédait avec un collègue au contrôle d’une « cliente » venue acheter de la drogue.

Deux jeunes hommes s’étaient alors approchés, demandant aux policiers ce qu’ils faisaient : « Eric Masson déclinait sa qualité de policier et l’individu sortait une arme de poing et faisait feu à deux reprises, l’atteignant au thorax et à l’abdomen », avait expliqué le procureur de l’époque, peu après les faits.

Malaise et émotion chez les policiers

Cette affaire avait suscité une grande émotion, avec notamment un hommage national, et elle avait exacerbé encore un peu plus le malaise policier, dix jours après la mort d’une agente au commissariat de Rambouillet, victime d’un attentat islamiste.

Quatre jours plus tard, deux jeunes hommes de 19 et 20 ans étaient interpellés sur l’autoroute en direction de l’Espagne. Le plus jeune, Ilias A., était désigné comme le tireur par deux témoignages, celui de son camarade qui était sur place avec lui et celui du binôme d’Eric Masson. Il devra répondre de « meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique ».