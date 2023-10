Des frères et sœurs qui s’écharpent pour une question d’héritage. Des voisins qui s’invectivent pour une haie mal taillée ou une odeur de crêpes trop prononcée. Ou des propriétaires et des locataires qui se renvoient la balle sur des travaux à réaliser. Autant de litiges de la vie courante qui pourrissent la vie des parties concernées. Et quand le dialogue n’est plus possible, ces dernières se tournent bien souvent vers la justice pour trancher. D’autres solutions, moins longues et onéreuses, existent pourtant pour tenter de régler ces conflits sans passer par la case tribunal.

C’est le principe du règlement à l’amiable que le garde des Sceaux aimerait bien voir se développer. Car en ce domaine, la France a beaucoup de retard par rapport à d’autres pays où la culture du compromis est plus ancrée. « Changer de modèle, cela veut dire : je me réapproprie mon procès, j’en maîtrise la durée », avait ainsi lancé en janvier Eric Dupond-Moretti dans un discours sur la politique de l’amiable, prenant l’exemple de l’Angleterre ou du Québec où « un très grand nombre d’affaires dont le juge est saisi fait l’objet d’un règlement amiable. »

Des procédures souvent mal connues des concitoyens

En France, ces modes de résolution amiable existent depuis plusieurs dizaines d’années mais ils sont encore mal connus des concitoyens. Cela devrait changer car depuis le 1er octobre, un décret du code de procédure civile rend désormais obligatoire la tentative préalable de règlement amiable des litiges de moins de 5.000 euros ou des conflits de voisinage avant toute requête au tribunal. Autrement dit, les voisins fâchés ou les consommateurs lésés devront d’abord se rendre dans le bureau d’un conciliateur ou d’un médiateur pour tenter de régler le litige avant d’envisager une action en justice. L’idée étant de « rétablir un lien entre les protagonistes pour qu’ils trouvent eux-mêmes une solution à leur litige », souligne François Logodin, président de l’association des conciliateurs de la cour d’appel de Rennes.

Sur le ressort de la cour, à savoir les cinq départements bretons, 233 conciliateurs œuvrent chaque jour pour tenter de rabibocher des parties irréconciliables sur le papier. Cela ne marche pas forcément à tous les coups mais sur les 17.000 dossiers de conciliation étudiés l’an dernier, plus de la moitié a débouché sur un accord. « Mais le conciliateur n’est pas un juge et ne peut donner raison à qui que ce soit, indique-t-il. Il n’est pas avocat non plus et ne doit pas prendre parti pour l’un ou l’autre. »

« Le but de la justice est aussi de trouver une paix sociale »

Il en est de même pour le médiateur qui peut également être sollicité pour régler des litiges à l’amiable. A la différence près que le médiateur ne peut suggérer ni proposer de solution comme dans la conciliation. Et que ses services sont payants, contrairement aux conciliateurs qui œuvrent comme bénévoles pour la justice. « Mais la démarche est la même à savoir mettre les parties autour d’une table pour éviter la judiciarisation du différend », souligne Benjamin Mayzaud, médiateur auprès de la cour d’appel de Rennes. « Car le but de la justice, ce n’est pas seulement de trancher mais aussi de trouver une paix sociale », embraye Béatrice Rival, présidente du tribunal judiciaire de Rennes, qui voit dans ces alternatives « un moyen d’éviter que le conflit s’enkyste et entraîne une escalade de violence. »

Alors que la justice manque de moyens et que les délais s’allongent dans les tribunaux, la Chancellerie pousse donc en faveur de cette politique de l’amiable qui entend « favoriser une justice participative, plus rapide et plus proche du justiciable. » Avec l’objectif selon Eric Dupond-Moretti « de réduire par deux les délais des procédures civiles d’ici 2027. »