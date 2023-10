L’embauche précoce d’un chauffeur routier roumain sur le port d’Anvers, le 24 janvier 2020 au matin semble avoir perturbé les plans des trafiquants de drogue. C’est finalement à cause de cet élément perturbateur que dix prévenus sont jugés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux jusqu’à mercredi, après la saisie de 730 kg de cocaïne dans un entrepôt de la grande banlieue bordelaise, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020. Les principaux prévenus, comparaissent notamment pour tentative de transport non autorisé de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, détention d’armes. Ils encourent des peines maximales de dix à vingt ans de prison.

Venus du Brésil, 660 pains de cocaïne (d’une pureté moyenne de 76 %) dissimulés parmi des lattes de bois et dont la valeur marchande est évaluée à 43 millions d’euros, ont été acheminés jusqu’au port d’Anvers, en Belgique. Là-bas, grâce à un complice, la drogue devait être livrée mais le chauffeur chargé de l’acheminement du camion vers la France (et étranger à ce trafic) a pris le volant plus tôt. Direction : une société de menuiserie basée à Montussan, en Gironde, pour l’y acheminer du bois exotique. Branle-bas de combat pour les propriétaires de la drogue, alertés par leur complice belge, qui envoient une équipe récupérer le magot à Montluçon et à Montélimar, avant de comprendre qu’il y a eu incompréhension sur le nom de la ville et que les pains de cocaïne sont à Montussan dans la région bordelaise.

Un coup facile et lucratif à première vue

Nourdine C. , 43 ans, est celui qui a mené l’équipe de quatre hommes originaires de Lyon jusqu’à Montluçon puis à Montussan où ils ont été arrêtés par la police, elle-même alertée par la société de menuiserie. L’un d’eux était à l’extérieur de l’entrepôt, peut-être pour faire le guet, et a réussi à s’échapper. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.

Nourdine C. explique qu’au départ se devait être un coup facile, il s’agissait simplement de récupérer de la drogue sur un camion à l’arrêt, lors de l’une des pauses réglementaires du routier. Avant de se lancer tête baissée, il ne connaît même pas la quantité à récupérer, raconte-t-il au tribunal, reconnaissant être motivé par l’appât du gain. La confusion sur la destination réelle du camion complique les choses et c’est finalement une fausse opération de police à l’aide d’un gyrophare qui est envisagée, pour intercepter le camion en déplacement. A la barre, le prévenu explique qu’en 24 heures « la mission évolue, on me dit de prendre des renforts, l’affaire prend une autre tournure ». Dans l’une des voitures du convoi se trouvent des armes dont des fusils d’assaut, et en les découvrant il commente sur un réseau crypté de communication qu’il est dans une « voiture de terroriste », se sentant dépassé par cet attirail.

Un guet-apens pour les petits bras ?

Dans le feu de l’action, il ne s’en rend pas compte mais avec le recul, il estime que lui et son équipe sont tombés dans un guet-apens. « La marchandise ne m’appartient pas et ce n’est pas mon plan, souligne-t-il. Le producteur, réalisateur et metteur en scène de cette histoire, on n’en entend pas parler ». De son point de vue, c’est un trafiquant qui travaille avec la police qui les a mis sur ce coup, parce que, de temps en temps, « il faut sacrifier des têtes ». Le procureur, Bertrand Rouède, goûte peu sa théorie du complot et s’interroge sur l’intérêt à le faire tomber, lui. « Il ne me visait pas moi spécialement répond-il. Ces gens sont capables de récupérer leurs affaires, on n’envoie pas n’importe qui récupérer 43 millions d’euros de marchandise ». A l’écouter, il n’a pas de lien avec les trafiquants propriétaires de la cocaïne, on est venu le chercher et il n’a pas été assez méfiant. « Toutes les mules sont sacrifiées à travers le monde, il faut envoyer de la chair au casse-pipe », insiste-t-il.

Aucun des trois prévenus interrogés ne connaît les donneurs d’ordre, si on en croit leurs témoignages à la barre. Le président s’étonne de ce que les trafiquants ne prennent pas davantage de garanties quand il s’agit de quantités si importantes. « Ce sont des tonnes qui sont passées depuis que je suis incarcéré », relativise Nourdine C..

« Certains paraissent identifiables parmi les propriétaires de la marchandise, on aurait pu aller plus loin », estime maître Florence Vincent qui défend Mounir B., l’un des trois Lyonnais interpellés. « Il n’y a pas d’enquête européenne, renchérit maître Philippe Screve, l’avocat de Nourdine C.. On a une belle saisie et on s’arrête là ». Charles Moynot, président du tribunal, convient que ce ne sont pas de gros poissons : « on sait que les prévenus sont très impliqués dans le trafic mais ce ne sont pas les commanditaires ».

Ce mardi, les auditions des prévenus vont continuer avec l’équipe venue de Paris, et qui est arrivée dans l’entrepôt quelques heures après les Lyonnais.