Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault) à deux ans de prison, dont un an assorti d’un sursis probatoire, pour avoir refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter des policiers municipaux. L’annulation de son permis de conduire et l’interdiction de le repasser dans les six mois ont aussi été prononcées à son encontre.

Le 30 septembre dernier, des policiers municipaux avaient tenté de le contrôler, à Béziers, alors qu’il roulait trop vitesse et en sens interdit. Le conducteur avait refusé de s’arrêter, et s’était enfui en brûlant des feux rouges, en prenant des ronds-points à contresens et en circulant sur la voie opposée dans les virages, « mettant ainsi en danger des automobilistes et des piétons qui étaient obligés de l’éviter pour ne pas être percutés », indique le parquet de Béziers. Il avait finalement terminé sa course dans une impasse.

Interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Béziers, l’automobiliste avait refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie. Mais il a reconnu les faits, en expliquant qu’il craignait de perdre son permis de conduire, se sachant sous l’emprise de l’alcool. Il avait déjà été condamné à six reprises, essentiellement pour des violences et des vols.