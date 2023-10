Le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault) a condamné à dix-huit mois de prison un jeune homme, qui avait fui, alors qu’il conduisait en état d’ivresse, après avoir percuté deux véhicules, le 1er octobre dernier, à Villeneuve-lès-Béziers. Cet automobiliste de 21 ans, qui a écopé de six mois de prison supplémentaires en raison de la révocation d’un précédent sursis, a également vu son permis de conduire annulé par la justice.

Après l’accident qui n’avait entraîné que de légères blessures à trois personnes, l’homme avait tenté d’incendier le véhicule d’une société de location qu’il conduisait, avant de dérober le véhicule d’un témoin, afin de prendre la fuite, relate le parquet de Béziers. Il en avait finalement perdu le contrôle, et avait terminé sa course dans un fossé.

L’homme s’était physiquement opposé aux policiers, au moment de son interpellation. Il les avait également insultés et menacés de mort. En garde à vue, il avait expliqué aux policiers qu’il avait des problèmes d’alcool, et qu’il s’était enfui parce que son permis de conduire était suspendu, et qu’il avait paniqué. Il avait déjà été condamné deux fois.