Les dix prévenus qui comparaissent ce lundi à la barre de la Cour d’appel de Bordeaux sont des hommes âgés de 30 à 44 ans, dont cinq sont originaires de la région lyonnaise. S’ils sont jugés jusqu’à mercredi, dans le cadre d’une audience de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) contre le crime organisé, c’est d’abord à cause d’une erreur de livraison.

Le 24 janvier 2020, une entreprise de menuiserie installée à Montussan, en Gironde, découvre avec stupeur que son conteneur en provenance du Brésil qui devait être chargé de bois exotique contient de la drogue. Avisé, l’office antistupéfiants (OFAST) dénombre 660 pains de cocaïne, pour un total de 730 kg.

Deux tentatives avortées pour récupérer la drogue

La police s’est doutée que le réseau chercherait à récupérer sa précieuse cargaison après cette énorme bourde. Elle a installé une surveillance de l’entrepôt qui a porté ses fruits puisque trois personnes ont tenté de s’y introduire et ont été « cueillies » facilement par les agents. Et quelques heures plus tard, une nouvelle équipe cherche à rentrer dans l’entrepôt mais la police n’est plus sur place.

Grâce à de l’ADN retrouvé sur place, deux des prévenus sont interpellés plus de deux ans plus tard et comparaissent pour « tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance ». Pour maître Etienne Bouchareissas, l’avocat de l’un d’entre eux, aucun lien n’a été mis à jour avec le réseau : « On lui reproche d’être rentré dans l’entrepôt, dans lequel il n’y avait plus de drogue. C’est un procès dans le procès. »

Jusqu’à trente ans de réclusion criminelle

L’instruction a remonté le fil d’une filière de crime organisé et renvoyé au total devant la cour d’Appel de Bordeaux dix hommes dont plusieurs sont en récidive pour « trafic de stupéfiants » ou « association de malfaiteurs ». Les agissements ciblés par l’instruction remontent au 1er janvier 2019 et ont eu cours à Lyon, Marseille, Nancy, Colmar mais aussi en Belgique.

La peine encourue au titre de l’importation de stupéfiants est de trente ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 euros d’amende, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.