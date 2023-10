A la cour d’assises spécialement composée,

Experts en ADN, policiers, parties civiles, familles… Deux semaines après le début du procès de Mohamed Lamine Aberouz, 30 ans, la cour d’assises spécialement constituée a déjà entendu de nombreux témoins. Ce vendredi, le président Christophe Petiteau souhaite rentrer dans le vif du sujet et « recueillir » les « observations » de l’accusé sur les faits qui lui sont reprochés. Le magistrat rappelle au jeune homme qu’il est suspecté d’avoir aidé, le 13 juin 2016, Larossi Abballa à tuer un couple de policiers chez eux, à Magnanville, dans les Yvelines, et d’avoir fait des repérages. Il est aussi soupçonné d’avoir aidé Abballa à séquestrer leur petit garçon.

« Je n’ai aucune responsabilité dans les agissements de Larossi », entame d’emblée Mohamed Lamine Aberouz. Et d’insister : « A cause de ma proximité avec lui, parce que je l’ai côtoyé, j’ai eu ces problèmes. » Le magistrat se demande s’il ne tente pas de se défausser en faisant porter à son ami d’enfance - tué par les policiers qui ont donné l’assaut - toute la « responsabilité » de l’attentat. « C’est parce qu’il n’est plus de ce monde qu’on cherche à ce que, moi, je réponde de ses actes, ce qui, de mon point de vue, est hors de question », rétorque depuis son box l’accusé, cheveux attachés en catogan, longue barbe, lunettes noires, survêtement Adidas bleu et noir. « Le but, ce n’est pas de faire un procès mais de trouver les auteurs », lui assure le président Petiteau. Mohamed Lamine Aberouz reprend : « L’auteur on le connaît. Et il est décédé. »

« Je m’étais renseigné sur le sujet »

Le magistrat commence par poser des questions à l’accusé sur son adhésion aux thèses de Daesh. Mohamed Lamine Aberouz n’a jamais caché avoir une pratique rigoriste de la religion. « Si vous me demandez si j’approuve leur méthode, la réponse est non », jure-t-il cependant. Il explique n’avoir « jamais trouvé d’argument religieux justifiant » la commission d’attentats.

Quid de cette clé USB découverte lors d’une perquisition. A l’intérieur, les enquêteurs ont restauré 24 fichiers qui avaient été effacés ; de la propagande de Daesh, comme « des exactions filmées », des scènes de décapitation, des exécutions par immolation. « Pourquoi aviez-vous ça en votre possession ? », interroge le président. « Je m’étais renseigné sur le sujet », réagit Mohamed Lamine Aberouz. « Je les ai téléchargées, je les ai visionnées, puis supprimées. »

Une « histoire farfelue »

« Il a eu un engagement djihadiste qui n’est jamais démenti », rappelle le président. Avant de commettre ce double assassinat, le terroriste a, en effet, été condamné en septembre 2013 dans une affaire de filière d’acheminement de combattants en zone afghano-pakistanaise. « Rien ne laissait présager » qu’il commettrait l’irréparable dans ce pavillon de Magnanville, assure Mohamed Lamine Aberouz. Selon lui, Larossi Aballa avait « fait une promesse à sa famille », celle de « ne plus avoir un engagement djihadiste actif ». « Il s’est tenu à carreau pendant trois ans », observe-t-il. Avant de préciser : « Il ne m’a jamais confié une quelconque intention de passer à l’acte. Nos relations se seraient interrompues illico. »

La cour d’assises spécialement composée tente également de comprendre comment la maison des policiers avait été repérée. A l’époque, Mohamed Lamine Aberouz était inscrit dans une auto-école des Mureaux. Les moniteurs emmenaient souvent leurs élèves effectuer des manœuvres à Magnanville, précisément dans la rue où habitait le couple de policiers. Or, l’un de ces professeurs de conduite a été condamné pour un trafic de stupéfiants, début 2016. Jean-Baptiste Salvaing était présent lors d’une perquisition. « Quelqu’un de l’auto-école aurait-il pu vous dire, lors d’une séance, qu’un policier qui avait participé à l’arrestation habitait dans cette rue ? » demande le président Petiteau. L’accusé rétorque qu’il s’agit d’une « histoire farfelue » et qu’il n’en a « pas le souvenir ». « Ça me sidère, s’emporte-t-il. Moi j’étais là pour passer un permis, c’est tout. »

« Le seul lien entre l’ADN et l’attentat, c’est Larossi »

La nuit des faits, Mohamed Lamine Aberouz s’est empressé de supprimer son compte Telegram, cette application qui permet de s’envoyer des messages cryptés. Pour quelle raison ? Il dit avoir reconnu son ami sur une photo. « Je sais que dans la foulée, à cause de mes liens avec lui, de la dimension de son crime, il va y avoir des répercussions et je vais avoir des problèmes », explique-t-il, ajoutant avoir eu un « mauvais réflexe de peur en supprimant ce compte ».

Le président Petiteau veut ensuite aborder « un point qui a fait basculer ce dossier ». Une « trace pure » d’ADN a été retrouvée sur l’ordinateur portable des victimes. Elle correspond au profil génétique de Mohamed Lamine Aberouz. Peu après son identification, l’accusé a été interpellé et placé en garde à vue. « Ils voulaient me faire porter le chapeau », se souvient-il. « Je leur ai dit que je n’ai jamais participé à cet attentat et que si cet ADN s’était retrouvé là-bas, c’était du fait de l’auteur. » Il assure que « le seul lien entre l’ADN et l’attentat, c’est Larossi ». Selon lui, le terroriste aurait transféré son ADN sur la scène de crime. « Je maintiens que je n’y étais pas, je ne peux pas dire autre chose. »

Un alibi fragile

Le problème pour l’accusé, c’est qu’aucun témoin entendu par la cour n’a été en mesure de confirmer son alibi. Mohamed Lamine Aberouz affirme qu’il se trouvait à la mosquée au moment des faits. Mais, hormis sa famille, personne ne s’en souvient. « J’ai fait ce que j’ai pu, j’ai donné les noms des témoins que je suis certain d’avoir croisé », souffle-t-il. Avant de conclure : « Je ne peux que déplorer que cette mosquée n’ait pas jugé utile d’installer dans ses locaux des caméras de surveillance. » Le jeune homme aura l’occasion de prendre la parole une dernière fois, mardi matin, avant que la cour ne se retire pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi prochain. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.