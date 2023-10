Sur son pass sanitaire, les informations étaient erronées. Non, Daisy (prénom d’emprunt) n’a jamais été se faire vacciner à Villejuif en juillet et août 2021. Ni pour la première, ni pour la deuxième dose censée la protéger du Covid-19. C’est pourtant ce qui était écrit sur le pass vaccinal que cette habitante de Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) avait présenté aux enquêteurs lorsqu’ils l’avaient interrogée. Ce vendredi, cette femme âgée de 33 ans a été reconnue coupable d’usage de faux en écriture par le tribunal correctionnel de Rennes pour s’être procurée un faux pass sanitaire qu’elle avait vraisemblablement payé environ 300 euros. Elle a été condamnée à une amende de 500 euros, soit trois fois moins que ce qu’avait requis le procureur.

Lors de l’audience, la prévenue avait estimé qu’il s’agissait de « coïncidences » et assuré qu’elle avait bien été vaccinée à Rennes « près de l’université à Villejean », évoquant sans doute le vaccinodrome du stade d’athlétisme. Le problème, c’est que Daisy n’a apporté aucune preuve de cette vaccination, expliquant avoir agi « sans rendez-vous » et n’avoir gardé aucune trace de son passage dans le centre de vaccination.

L’histoire avait en fait démarré à la demande de la prévenue. Victime de violences de la part de son ex-conjoint, elle avait appelé les gendarmes. Entendu en garde à vue, le père de ses enfants avait dénoncé son ex, évoquant « l’achat d’un faux pass sanitaire pour 300 euros » dans le but de prendre l’avion pour aller aux Antilles avec leur fille. Ce que le père voyait d’un mauvais œil et qui avait occasionné leur dispute. Ce qui est le plus surprenant dans cette affaire, ce sont les moyens hors-norme mis en place par les enquêteurs pour vérifier les accusations de son ex. Pour vérifier si oui ou non, Daisy s’était rendue à Villejuif, ils avaient vérifié les données de géolocalisation de son téléphone, épluché ses comptes en banque pour voir si des montants correspondaient aux allégations du père.

Le tribunal annule certaines pièces

Lors de l’audience, l’avocat de la prévenue avait tenté de faire invalider les pièces fournies par les gendarmes, estimant que les actes d’enquête étaient démesurés. Le conseil dénonçait la violation de la vie privée de sa cliente. Le tribunal l’a partiellement entendu, annulant certaines pièces du dossier mais rejetant la nullité des poursuites espérée par l’avocat. Sa cliente devra s’acquitter d’une simple amende de 500 euros.