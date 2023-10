Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’arrêté municipal interdisant le spectacle de Dieudonné dans la préfecture de l’Hérault, ce samedi. Pour justifier l’interdiction, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse (PS), s’était fondé sur les nombreuses condamnations pénales de l’humoriste, « en raison de propos injurieux, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme ».

L’arrêté municipal soutenait notamment « que ses propos et condamnations réguliers et assumés traduisent une volonté délibérée et réitérée de diffuser un discours affectant le respect dû à la dignité de la personne humaine et contribuent à la fragmentation de la cohésion nationale ». La ville dénonçait également la banalisation « par ses prises de position », « la radicalisation d’une partie de la population » et « l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public ».

« Atteinte grave à la liberté d’expression et de réunion »

Saisi en référé par l’humoriste, le tribunal administratif a balayé ces arguments. « Le maire de Montpellier ne rapporte la preuve d’aucune attitude ni d’aucun propos récent de la part du requérant, qui auraient été de nature à porter un trouble à l’ordre public », précise le juge. « Il n’établit pas que le spectacle de Dieudonné contiendrait des propos de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine ».

Pour le juge des référés, cette interdiction « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ». Après cette victoire juridique, Dieudonné pourra donc jouer, samedi, dans un lieu qui ne sera connu par les seuls détenteurs de billets que quelques heures avant le spectacle Quelques heures plus tôt,le tribunal administratif de Bordeaux a pris une décision similaire pour le spectacle de l’humoriste, ce vendredi, dans la préfecture de la Gironde.