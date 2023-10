« Toute cette affaire, c’est parce que j’ai des idées politiques »

Au tribunal judiciaire de Paris,

Dans la salle, les soutiens sont nombreux. Avant le début de l’audience, ce jeudi après-midi, la présidente de la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris s’adresse au public : « S’il y a une difficulté, un bruit, une manifestation, je ferai sortir tout le monde », prévient la magistrate qui redoute des « remous » durant l’interrogatoire de personnalité du principal prévenu. « Il n’y aura pas de nouvel avertissement. » Barbe de trois jours et cheveux grisonnants, t-shirt bleu clair, pantalon de randonnée, Florian D., 39 ans, s’avance à la barre. Avant de commencer à répondre aux questions de la juge, il confie se sentir « stressé » et ressentir « beaucoup d’appréhension ». « Je me sens particulièrement insulté par les accusations de terrorisme dont je suis la cible », ajoute ce militant libertaire, la voix brisée par l’émotion.

« Vous êtes là pour vous exprimer », reprend la présidente qui veut « comprendre un peu mieux » qui est l’homme en face d’elle. Florian D. est sorti du système scolaire lorsqu’il avait 18 ans. Après « quelques petits boulots », il choisit de vivre « une vie itinérante pour découvrir un peu le monde », et devient « semi-sédentaire ». « J’ai besoin de bouger, de me déplacer, de découvrir des endroits », explique-t-il. Pour gagner un peu d’argent, il travaille comme saisonnier, notamment au moment des vendanges. Avec une ex-compagne, il achète « un petit terrain pas trop cher » avec l’objectif de « faire pousser des légumes » dessus. Le couple, qui s’est depuis séparé, a installé une « caravane », des « toilettes sèches », un « potager ». « L’endroit n’était pas si parfait, souligne Florian D., il n’y avait pas l’eau courante. »

Punk à fleurs

La présidente l’interroge ensuite sur sa consommation d’alcool. « Quand je commence, j’ai du mal à m’arrêter, reconnaît le prévenu. Si je commence à boire dans une soirée, il y a de grandes chances que je finisse saoul. » Florian D. indique ne pas être « suivi » pour l’aider à lutter contre sa propension à boire. Mais il assure à la magistrate qu’il fait désormais « beaucoup plus attention ». Il avait aussi été condamné en 2013 pour avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants. « J’avais fumé un pétard 24 heures avant », explique-t-il, ajoutant qu’il ne lui arrivait de consommer du cannabis, à l’époque, que très occasionnellement. Il avait été condamné à une amende et à suivre un stage de sensibilisation à la Sécurité routière.

Florian D. a rencontré trois des autres prévenus en 2014, sur la ZAD du barrage de Sivens. « Là-bas, j’ai rencontré des gens que je n’avais pas l’habitude de croiser », raconte-t-il. « J’étais dans un milieu plus punk et là, c’était un milieu plus hippie. Mais c’est très stéréotypé comme réponse. » Ces rencontres l’ont « enrichi » et l’ont aidé à « exprimer » sa « sensibilité ». Sur la ZAD, le programme consistait surtout à « construire des yourtes, des cabanes ».

« Jeux de rôle grandeur nature »

A la rentrée 2014, les gendarmes mobiles tentent de reprendre le terrain. « On perdait quelque chose et j’étais désemparé. Je ne savais pas quoi faire, tellement triste de voir ça. Je suis parti car ça me faisait du mal. » Le prévenu assure n’avoir jamais été violent envers les forces de l’ordre. « Quand elles avançaient, on reculait », souffle-t-il, concédant avoir « fait courir » les militaires. L’avocat général rappelle que, lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur « un bouclier, un tonfa, des jambières ». Mais Florian D. jure qu’il ne s’agissait que de matériel utilisé pour se déguiser dans le cadre de « jeux de rôle grandeur nature ».

En 2015, il part à Calais aider les migrants « en détresse ». Il trie des vêtements puis donne des cours de Français aux étrangers présents dans la « jungle ». Lors de son séjour dans le Nord, des policiers l’accusent de les avoir outragés, ce qu’il dément encore aujourd’hui. Selon les fonctionnaires, Florian D. leur aurait craché dessus, lui parle plutôt d’une quinte de toux. Il sera condamné, pour ces faits, à un mois de prison avec sursis.

« Toute cette affaire, c’est parce que j’ai des idées politiques »

Mais c’est surtout son séjour au Rojava - le Kurdistan syrien - en 2017 qui intrigue la justice. Le prévenu dit avoir été « atteint » par les attentats de janvier 2015 et avoir « appris l’existence de Daesh » à cette occasion. « Je ne pouvais pas rester impassible. » Le jeune homme décide de rejoindre un bataillon anarchiste, intégré aux Unités de Protection du Peuple (YPG) kurdes, pour combattre le groupe terroriste. La présidente lui demande s’il a « manipulé des armes » lors de son séjour en Syrie. « En arrivant, on a un mois de formation, répond-il. On apprend un peu l’histoire du mouvement, les pratiques, on a cours de langues, une initiation sur deux semaines au maniement d’armes et aux tactiques militaires. » Mais les batailles, jure-t-il, étaient « rares ».

Le prévenu, qui a néanmoins « perdu beaucoup d’amis », décide de rentrer en France début 2018. Il assure ne pas être « traumatisé ». Pourtant, il ne peut s’empêcher de sangloter en se remémorant ce qu’il a vécu. « J’ai l’impression que toute cette affaire, c’est parce que j’ai des idées politiques et que j’ai manié les armes au Rojava que ça me tombe dessus », se désole-t-il. Dès son retour dans l’hexagone, il constate que les contrôles routiers prennent de plus en plus de temps. Il n’est pas « serein ». « J’ai dit à ma mère que j’avais peur de finir en prison ou qu’on me tue. C’est ce qui se passe là actuellement. »

Végétarien… et chasseur

« On peut parler de votre régime alimentaire ? » demande l’avocat général, qui doute des bons sentiments du prévenu. Le magistrat rappelle qu’il s’était procuré des armes, notamment des fusils. Officiellement, il devait s’en servir pour aller chasser. Florian D. est pourtant végétarien.