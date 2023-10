Elle s’est présentée au tribunal accompagnée d’un petit comité de soutien. « Je suis là pour libérer mon fils qui a le droit à sa mère, pour que l’on retrouve notre vie de famille », explique-t-elle. Un adolescent de 15 ans dont elle s’est vue retirer la garde en juillet 2022 à la suite d’un signalement médical. Lors d’un passage aux urgences pédiatriques de l’hôpital Sud de Rennes, les médecins avaient en effet constaté que l’enfant avait un poids anormalement bas, pesant à peine 27 kg, et présentait un retard de développement intellectuel.

Durant l’enquête, les autorités avaient également découvert que l’adolescent avait été dissimulé à l’administration depuis sa naissance et n’avait jamais été scolarisé ni vacciné. Autant d’éléments susceptibles de « compromettre la santé, la sécurité et la sociabilisation » de l’enfant qui avait débouché sur une mise en examen de la mère en mai pour « privation de soins ou d’aliments » et « soustraction à ses obligations légales. »

« Mon fils a toujours mangé à sa faim », assure-t-elle

Cette femme de 50 ans était jugée ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Rennes. Une audience qui s’est déroulée à huis clos à la demande du parquet pour « préserver la dignité et l’intimité du mineur », au grand dam de l’avocat de l’accusée. « C’était il y a six mois qu’il fallait protéger cet enfant, on connaît désormais tous les éléments de son intimité, son poids, sa taille et ce qu’il mangeait », a estimé Maître Emmanuel Ludot.

Avant l’audience, la mère de famille a réfuté devant les nombreux médias présents les charges pesant contre elle. « Mon fils a toujours mangé à sa faim, j’ai toujours été aux petits soins avec lui », a-t-elle indiqué, assurant que son fils n’était pas dénutri ni caché : « Il avait un très bon indice de masse corporelle. Et nous allions souvent à la bibliothèque, au parc, au restaurant, au musée. Comme une famille classique. » Son avocat a également brièvement pris la parole avant l’audience, estimant que dans cette affaire, la réponse ne devait « pas être pénale mais pédagogique et médicale ». « Car on n’est pas là dans un dossier de maltraitance avec des carences affectives, avec une volonté de faire mal et de nuire », a-t-il ajouté.

Après plus de trois heures de débats, le tribunal a condamné la mère de famille à deux ans de prison avec sursis. Elle s’est également vue retirer l’exercice de l’autorité parentale. Contacté par 20 Minutes, son avocat annonce qu’elle va faire appel de la décision.