Les travaux d’extension du centre d’entraînement du Stade Rennais vont pouvoir se poursuivre. Fin avril, la ville de Rennes avait donné son feu vert l’agrandissement du centre de la Piverdière, permettant au club breton de disposer à terme de 15 hectares de surface d’entraînement contre 11,5 hectares aujourd’hui. Le permis de construire validé, les travaux avaient démarré dans le courant de l’été.

Un mois plus tard, deux associations environnementales ont déposé un recours devant le tribunal administratif pour demander l’arrêt du chantier. L’association Nature en ville et le collectif Sauvegarde de la Prévalaye contestaient notamment « l’insuffisance de l’étude d’impact », estimant que les travaux avaient démarré en période de reproduction et de nidification d’espèces protégées. Ils dénonçaient également l’imperméabilisation des sols ainsi que l’absence « de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. »

« Aucune insuffisance » dans l’étude d’impact

Examiné le 29 août, leur recours a été retoqué selon une ordonnance rendue le 2 octobre. Dans sa décision, le tribunal administratif de Rennes estime que « l’étude d’impact apparaît proportionnée à la sensibilité environnementale du site d’implantation du projet et ne présente aucune insuffisance. » Les autres doléances des deux associations ont également été rejetées par le juge des référés.

D’un montant de 35 millions d’euros, le chantier d’extension du centre d’entraînement devrait durer au moins jusqu’en 2026.