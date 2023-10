De cette période, Rachid * ne garde que des souvenirs flous. « Entre la douleur omniprésente et les médicaments, j’étais dans une sorte de brouillard permanent », se remémore cet ancien coursier à moto. C’était il y a presque sept ans, au début de l’année 2017. L’homme, alors âgé de 43 ans, souffre d’une hernie discale qui le fait souffrir le martyre. L’infiltration n’a eu aucun effet. Il le sait, la dernière option reste la chirurgie. « Un ami m’a parlé du Dr Stéphane Delajoux. Moi, je n’y connaissais rien, je lui ai fait confiance… », souffle-t-il. Le neurochirurgien l’a opéré à quatre reprises entre le 17 mars et le 30 mai, sans que son état ne s’améliore. Au contraire.

Le praticien a été condamné cet été à verser à Rachid, désormais reconnu travailleur handicapé, plus de 115.000 euros de dommages et intérêts. « Le tribunal considère que le Dr Delajoux n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science », peut-on lire dans le jugement que 20 Minutes s’est procuré. Il n’a pas fait appel.

Trois procédures toujours en cours

Ce n’est pas la première fois que le « chirurgien des stars », ainsi qu’il est régulièrement surnommé, est condamné. Si en 2010, dans le litige qui l’opposait à Johnny Hallyday – des proches du chanteur l’avait alors qualifié de « boucher » –, un accord avait été trouvé, 20 Minutes a recensé une dizaine de condamnations. A chaque fois ou presque, le tribunal a conclu à des erreurs médicales ou des négligences. En 2012 puis en 2013, par exemple, il a été condamné pour s’être trompé de vertèbres lors d’interventions. En décembre 2022, il a été condamné à verser près de 115.000 euros à la suite « d’une maladresse chirurgicale » au cours d’une opération d’une hernie qui a conduit la patiente en réanimation. Trois procédures sont également en cours d’instruction, précise une source judiciaire.

Retour en 2017. « Tout est allé très vite », rembobine Rachid. Le 15 mars, le quadragénaire rencontre pour la première fois le chirurgien, qui lui propose de l’opérer deux jours plus tard. « J’étais plutôt soulagé que ça aille vite, j’avais vraiment mal et je me disais "plus tôt ce sera fait, mieux ce sera" », poursuit-il. Le 17, le quadragénaire passe donc au bloc. « Ablation totale de la hernie », indique le compte-rendu opératoire. Mais à son réveil, la douleur est intenable. « Je n’ai jamais eu aussi mal de ma vie », insiste-t-il.

Le lendemain pourtant, il est renvoyé chez lui. Mais n’y reste que quelques heures : la fièvre ne cesse de monter et Rachid sent à peine ses jambes. L’IRM révèle un hématome post-opératoire, mais le Dr Stéphane Delajoux affirme qu’il s’agit de colle biologique, qu’aucune reprise au bloc n’est nécessaire. Ses confrères, pourtant, insistent. L’un d’eux note dans le dossier médical du patient qu’il y a également « un doute sur le positionnement de cette prothèse ». Rachid assure que pendant dix jours, il n’a reçu aucune visite du praticien, celui-ci se contentant d’un coup de téléphone.

Une quatrième opération jugée « inutile »

Le 29 mars, soit douze jours après son premier passage au bloc, le Dr Delajoux réopère finalement Rachid. Selon une expertise médicale particulièrement accablante – dont les conclusions ont été contestées par la défense –, dès « le 22 mars, il existait une indication de reprise chirurgicale ». L’opération montre que Rachid souffre bien d’un hématome qui - heureusement - n’a pas entraîné de paralysie. La prothèse est retirée, une nouvelle repositionnée. La sortie est prévue le lendemain, mais les douleurs persistent.

Le 12 avril, nouvel IRM. Le diagnostic est sans appel : « persistance d’une hernie discale ». Il s’agit là d’une probable récidive. Le 21 avril, le quadragénaire repasse au bloc. Pour la troisième fois, donc. Le Dr Delajoux est toujours à la manœuvre. « Je n’avais plus confiance en lui mais j’avais tellement mal, c’était insoutenable. Je ne pouvais pas attendre de trouver un autre chirurgien, je voulais juste qu’on me soulage », insiste le patient. « Ablation totale de la hernie », peut-on à nouveau lire sur le rapport d’intervention. Une troisième prothèse a été mise en place, mais rien de change.

Le 20 mai, Rachid repasse une IRM avec le sentiment d’un éternel recommencement. La hernie est toujours là, il faut repasser au bloc. Quatrième opération et quatrième pose de prothèse. Une intervention jugée « inutile » par l’expert mandaté par la justice. A ses yeux, le Dr Delajoux aurait dû demander des examens complémentaires. « Le choix d’un autre procédé chirurgical aurait dû être considéré. Cette intervention a (…) été un échec », tranche-t-il.

Des prothèses déconseillées par la Haute Autorité de santé

Autre bévue relevée par l’expert : le choix de ces prothèses. « Les recommandations 2013 de la Haute Autorité de santé (HAS) sont claires et démontrent l’absence de service rendu d’un tel dispositif », écrit-il. Celles-ci ne sont certes pas interdites mais déconseillées par les autorités sanitaires. Le Dr Delajoux, lui, assure qu’elles étaient parfaitement adaptées au cas de son patient, il dénonce une expertise à charge. Pourtant, notent les juges, il n’a jamais sollicité de contre-expertise. Sollicitée, son avocate n’a pas donné suite.

Rachid a finalement été réopéré à l’automne 2017 par un autre chirurgien. Cette fois, aucune prothèse ne lui a été posée. Son état de santé s’est amélioré, même s’il reste diminué. Il n’a pas jamais pu reprendre son activité professionnelle. En cause, l’évolution de sa pathologie, évidemment, mais également les opérations à répétition. « Il convient de ne pas sous-estimer le retentissement général induit par ces poses de prothèses inutiles », note l’expert.

Pas de faute déontologique estime le conseil de l'Ordre

Avec son avocate, Me Anne-Claire Lejeune, le quadragénaire a également porté plainte devant le conseil de l’Ordre des médecins. La branche parisienne de l’organisme s’y est associée. Mais l’issue a été différente. La chambre disciplinaire d’Ile-de-France a estimé qu’il n’y avait pas eu de fautes déontologiques (elle ne se prononce pas sur la technique). Selon les juges ordinaux, « aucun défaut de suivi ne peut lui être reproché » : l’information et le suivi du patient ont été conformes à l’éthique. « Ce qui me désole, c’est que d’autres patients risquent de subir le même traumatisme que moi », déplore Rachid. Il a fait appel de cette décision, soutenu par la branche parisienne de l’Ordre des médecins.

* Le prénom a été changé à la demande de l’intéressé