La musique n’adoucit pas toujours les mœurs. La Fédération française de musique (FFMusique) vient d’annoncer qu’elle intentait une action en justice contre Lille Grand Palais pour « sabotage ». Dans un communiqué, elle réclame « des dommages et intérêts compris entre 17 et 22 millions d’euros, en fonction des dommages causés aux partenaires ». Du côté du site d’événementiel lillois, on se dit « surpris » de cette action.

L’affaire commence en mai dans les coulisses de l’organisation d’un gros événement. Sur son site, la FFMusique annonce l’organisation d’un gros salon baptisé Made (Music and dance international exhibition) en juillet 2024. Dans un communiqué, cette asso explique avoir « sollicité un devis au service commercial de Lille Grand Palais pour la location de l’espace en vue de l’organisation d’un événement ». Jusque-là, rien d’exceptionnel.

« Devis erronés » et « clauses illégales »

« Nous avons l’habitude de traiter ce genre de contrat de droit privé. Une option est prise sur une date en attendant de finaliser le contrat de location de l’espace », explique un porte-parole de Lille Grand Palais à 20 Minutes. Mais coté FFMusique, un autre couplet est avancé. « La FFMusique a été confrontée à plusieurs devis erronés et à un contrat contenant des clauses illégales émanant du service commercial de LGP. Malgré des échanges entre mai 2023 et septembre 2023, aucune réponse permettant de concrétiser l’accord n’a été apportée », précise l’asso.

Le litige se transforme en bagarre juridique entre avocats interposés pour déboucher, le 29 septembre, par une décision de la direction de Lille Grand Palais de « lever l’option, faute d’avoir trouvé un accord commercial », explique cette dernière. Riposte de l’association qui estime être lésée. « La FFMusique a l’intention de porter cette affaire devant les tribunaux pour obtenir justice et réparation pour les préjudices subis, notamment vis-à-vis des partenaires de l’événement », assure-t-elle.

Lille Grand Palais est une entreprise liée à la ville de Lille qui est l’actionnaire principal. « Nous sommes concessionnaires du lieu ainsi que de la salle de spectacle voisine, le Zénith », souligne la direction qui indique que « c’est la première fois qu’un désaccord sur l’organisation d’un événement se termine devant la justice ».