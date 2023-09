La représentation de l’humoriste Dieudonné M’Bala M'bala et du chanteur français Francis Lalanne aura bien lieu ce vendredi soir à bord du « Dieudobus », selon Franceinfo. Le juge des référés du tribunal administratif a autorisé le spectacle au nom de la liberté d’expression.

Et ce malgré, l’arrêté pris le 26 septembre 2023 par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, pour interdire le spectacle « La Cage aux fous ». La juge des référés estime que l’interdiction « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression », il considère que « le préfet de police n’établit pas que le spectacle prévu de Dieudonné contiendrait des propos de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu’il pourrait comporter des improvisations. La réalité et la gravité des risques de troubles matériels à l’ordre public ne sont pas établies. »

Le « Dieudobus » permet à l’humoriste de se produire dans toute la France. Pour le spectacle de ce soir, le bus devrait être garé proche d’une synagogue, explique Franceinfo.