Un homme âgé de 65 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire. Le 18 septembre, il avait menacé de couper la tête de Lionel Jean, maire de Corconne, dans le Gard. C’est un huissier de justice, venu lui signifier son expulsion du terrain qu’il occupe, sur fond de multiples contentieux avec la commune, qui avait reproduit ses propos.

Le procureur de la République d’Alès avait demandé une peine ferme de L’homme, dont le passé judiciaire comporte notamment une condamnation de 10 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et une interdiction de séjourner dans la commune pendant trois ans. Il avait notamment mis en avant son passé judiciaire et une condamnation à douze ans de prison en 1993 pour une tentative de meurtre. « C’est une peine mesurée, explique Joris Numa, l’avocat du prévenu à France Bleu Gard Lozère. Il s’exprimait à un huissier de justice, sans savoir que ses propos seraient retranscrits auprès du maire ».

« Les élus sont confrontés à une violence inouïe »

Les juges se sont montrés plus cléments. Outre sa condamnation, le prévenu devra suivre un stage de citoyenneté, à ses frais. « Nous verrons bien s’il redevient un bon citoyen après ce stage… s’interroge l’avocat du maire Jean-Luc Bonnet. Les élus sont confrontés de plus en plus à une violence inouïe, comme c’est le cas avec ces menaces de mort avec une hache. Jusqu’où cela va aller ? » ;