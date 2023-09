L’incident avait privé d’eau potable 180.000 personnes pendant plusieurs jours. Le 17 août 2020, une cuve de la centrale biogaz de Châteaulin (Finistère), exploitée par Engie, avait débordé à la suite d’un problème technique. Environ 400 m³ de digestat, une matière organique issue du processus de méthanisation, s’étaient alors déversés dans la rivière l’Aulne, en amont d’une usine d’eau potable, provoquant un pic d’ammoniaque et rendant l’eau impropre à la consommation.

Cette affaire de pollution était jugée jeudi devant le tribunal correctionnel de Quimper qui a requis une amende de 150.000 euros, dont 75.000 avec sursis, à l’encontre du groupe Engie. Le procureur Jean-Baptiste Doubliez a relevé lors de l’audience la « négligence » de la société dans cette affaire. « Rien n’a été fait pour s’assurer que les niveaux d’alarmes soient suffisants », a-t-il relevé.

Le magistrat a demandé une condamnation pour deux infractions dont le « déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou la mer ». Il a en revanche demandé la relaxe pour le délit de « pollution par rejet en eau douce ou pisciculture de substances nuisibles aux poissons. »

Engie a reconnu « un problème de conception »

Les collectivités locales et les associations qui s’étaient portées partie civile ont-elles réclamé une condamnation pour ce délit, estimant qu’il y avait peu de doute qu’un rejet d’ammoniaque soit nuisible pour les poissons. Dans cette affaire, « on s’est servi de l’environnement comme d’une variable d’ajustement », a estimé Thomas Dubreuil, avocat de l’association Eau et Rivières de Bretagne, pointant du doigt le « développement déraisonnable de la méthanisation en Bretagne. »

A la barre, Antoine de La Faire, directeur général d’Engie Bioz, a reconnu un « problème de conception » dans cette « filière récente » qui est « en amélioration continue. » « Tout a été réalisé pour qu’il n’y ait plus d’écoulement en milieu naturel », a-t-il assuré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre.