« Les éléments qui me sont reprochés sont infamants », s’est plaint devant le tribunal correctionnel l’ancien maire PS d’Argenteuil Philippe Doucet en ouverture d’une audience qu’il attendait « depuis 2014 ». L’ancien édile de la commune du Val-d’Oise, mis en cause pour avoir créé un hebdomadaire municipal sans appel d’offres en 2008, est jugé depuis mercredi à Paris pour détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts et délit de favoritisme.

M. Doucet, actuel membre du conseil national du parti socialiste, a fait valoir sa méconnaissance d’alors en matière de gestion d’une collectivité, lui qui, jusqu’en 2008, n’avait été qu’élu de l’opposition. « Sortir une feuille de chou de six ou huit pages, avec moins de 10.000 signes, ça me paraissait possible », raconte Philippe Doucet à la barre. « Je n’imaginais pas le niveau de procédure que ça nécessitait », a ajouté celui qui était cadre supérieur dans le secteur privé, avant d’entrer en politique.

Une facture totale s’élevant à 206.025 euros

La création et la conception de cet hebdomadaire municipal ont donné matière à une très large partie des débats mercredi. Il est ainsi reproché à Philippe Doucet d’avoir confié la réalisation de « L’Argenteuillais » à la société d’un élu PS de son département, Alain Assouline, sans mise en concurrence, avec une facture totale, pour une cinquantaine de numéros, s’élevant à 206.025 euros. Questionné à plusieurs reprises, tant par le juge que par la procureure sur l’absence d’appel d’offres, il perd patience : « tout ça à l’époque n’arrivait pas sur mon bureau », « tout ça n’était pas dans mon radar ».

« Pourquoi voulez-vous que je ne fasse pas confiance à une directrice de communication, à un directeur financier ? », dit l’ancien élu. « Tout ce monde-là se couvre en disant que c’est la faute du maire mais eux n’ont pas fait leur travail, » tacle-t-il. En amont de ce procès, Alain Assouline a été condamné, en juin, à 35.000 euros pour recel de favoritisme et recel de prise d’intérêt illégale, en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de plaider-coupable à la française. Le procès se poursuit jeudi avec les réquisitions et plaidoiries.