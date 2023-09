Il avait causé la mort après une nuit d’ivresse. Un homme de 29 ans a été condamné mercredi par la cour d’assises de la Sarthe à douze ans de réclusion criminelle pour avoir tué un policier lors d’un contrôle. Le drame s’était déroulé le 6 août 2020. Cette nuit-là, l’accusé avait été repéré alors qu’il s’était endormi au volant de sa voiture au milieu de la chaussée près de la gare du Mans. Malgré des cales posées sous ses roues par les pompiers qui ne parvenaient pas à le réveiller, le conducteur avait brutalement accéléré, emportant avec lui le policier, entré partiellement dans l’habitacle pour couper le contact.

Après plus de 200 mètres d’embardées, avec une pointe à plus de 70 km/h, la voiture avait violemment heurté un muret, projetant le brigadier Eric Monroy, 43 ans, qui était mort sur place. « Je ne cherche pas le pardon mais je présente mes excuses à sa famille et ses collègues », a indiqué le jeune homme à la barre.

Des violences volontaires et non pas un simple accident

Comme l’avocate générale, la cour d’assises a considéré que les violences étaient bel et bien volontaires, et non pas le résultat d’un simple accident, et qu’il avait « conscience de faire l’objet d’un contrôle de police. » « C’est délibérément que Charlie Fajole remet le contact » puis « accélère au maximum des capacités de son véhicule », a souligné l’avocate générale, Florence Leroux-Ghristi. Pire, il a fait ce choix « parce qu’Eric Monroy était policier », affirme la magistrate, rappelant la condamnation passée de Charlie Fajole pour outrage et rébellion en 2018, ainsi qu’une autre pour conduite en état d’ivresse et refus d’obtempérer en 2015.

Pour la défense, Me Jean de Bary a quant à lui continué à plaider, comme il l’a fait tout au long de la procédure, que son client a eu « une réaction instinctive de fuite » à son réveil. Il s’agit donc à ses yeux d’un « homicide involontaire », un délit, moins sévèrement sanctionné. « Ce n’est clairement pas un ange mais ce n’est pas un monstre non plus. L’experte psychologue explique qu’à ce moment-là, il a peur et n’est pas conscient de ses choix », a-t-il souligné.