L’histoire commence par la garde à vue d’un jeune couple. Marion et Elliott se font arrêter par plusieurs policiers de la brigade anticriminalité un soir d’avril 2021, dans le centre-ville de Marseille. La France est alors sous le coup d’un couvre-feu en raison de l’épidémie de Covid-19. Les forces de l’ordre ont été appelées après le signalement de plusieurs personnes sur l’échafaudage d’un immeuble, et croient d’abord intervenir sur un cambriolage. Sur l’échafaudage se trouve en réalité, entre autres, un résident du rez-de-chaussée, Elliott, éméché après une soirée chez lui, et qui a voulu « prendre l’air ».

Quelques heures plus tard, le couple est accusé d’« outrage », de « rébellion » et de « violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique ». Dans le procès-verbal initial, les forces de l’ordre rapportent notamment avoir été victimes d’un coup de poing au visage de la part d’Eliott.

Placé en garde à vue, le couple est sorti du commissariat de Noailles 43 heures plus tard, avec un simple rappel à la loi. Marion en sort avec des séquelles psychologiques et physiques, notamment au bras après une chute au sol lors de l’intervention des forces de l’ordre. Une chute « liée à son état d’ébriété », selon la version des faits donnée par les policiers au commissariat de Noailles.

« Tout ce qui est dit est faux »

« Mais la réalité du dossier, c’est que tout ce qui est dit est faux », tempête l’avocat du couple, Me Thomas Hugues, en brandissant à la barre du tribunal le premier PV d’interpellation. Et de s’interroger : « S’il n’y avait pas eu la vidéo, est-ce qu’on aurait eu le même procès ? »

La vidéo dont parle l’avocat a été filmée par un voisin, avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux et par La Provence quelques jours après les faits. Une vidéo de quelques minutes, qui immortalise l’intervention des policiers et donne une version somme toute bien différente des faits. Une vidéo qui a mené deux d’entre eux devant le tribunal correctionnel de Marseille ce mercredi, accusés de « violences volontaires », dont l’un avec usage d’une arme.

Une gifle pour « attirer l’attention »

Sur les grands écrans de la onzième chambre, pleine à craquer de proches des victimes et de collègues des policiers mis en cause, la présidente du tribunal diffuse la vidéo et décortique la scène, seconde par seconde. Les policiers font d’abord descendre les personnes de l’échafaudage, dont Elliott. Soudain, des tressaillements parcourent les bancs du tribunal face aux images qui défilent. Tout commence par une première gifle, assenée par le brigadier-chef Cyril, envers le jeune homme éméché. « C’est une soufflette, exactement », précise le policier. Un moyen « d’attirer son attention », selon lui. « Quand on est sur place, c’est le geste à faire, justifie-t-il. Il est une heure du matin. On est en couvre-feu. Depuis le début, on nous prend pour des idiots. C’est la rigolade, donc il fallait recadrer et faire comprendre pourquoi on était là. »

« On a peut-être été trop gentil »

Le jeune homme proteste à grands cris. Le policier lui met un coup de tête. « Je le repousse de la tête, rectifie-t-il à la barre. Ça doit faire trois ou quatre fois que je dis qu’il n’a pas de masque, que je lui demande d’arrêter de me cracher dessus et il s’en fout complètement. Donc je le pousse de la tête. » S’ensuivent plusieurs coups assenés à Elliott, avant qu’il soit tiré par les cheveux jusqu’à la voiture de police.

Voyant la scène, sa compagne Marion sort de l’appartement. Elle se retrouve poussée à plusieurs reprises par un autre policier, Mélik, avant de tomber au sol une première fois. « Je l’ai repoussée pour qu’elle soit le plus loin possible de l’intervention », justifie le policier. A ses côtés, son collègue Cyril s’agace derrière la barre du tribunal. Si les deux policiers en sont là, c’est pour une raison simple selon lui. « On a peut-être été trop gentil, lance-t-il. On aurait dû interpeller tout le monde dès le départ et pas chercher à comprendre. »

« On est sur une agression »

Alors que Marion est au sol, un de ses amis, Clément, intervient, et est lui-même violenté. Quelques secondes plus tard, le policier Mélik asperge Marion de la bombe lacrymogène, ce qui la fait de nouveau chuter. « Qu’on arrête de dire qu’on est sur une interpellation, s’emporte Me Hugues. Si on dit qu’on est sur une agression, là, on aura tout compris de ce dossier. » « Ça ne ressemblait pas à une interpellation de policiers, abonde Clément à la barre. Je n’avais pas envie qu’il continue à s’acharner sur elle. C’était mon instinct de citoyen et d’ami face à une situation de passage à tabac. » « J’avais le visage brûlé, se souvient son amie infirmière. J’ai toujours des douleurs au dos que je traite encore. Du fait de mon travail, c’est assez handicapant. J’ai été arrêtée une première fois six mois et après, trois mois. » « J’ai un gros sentiment d’injustice depuis le début », soupire Eliott.

« Qu’on arrête de faire croire que ce monsieur suivait le cortège du carnaval en chantant Zumba Cafew », rétorque l’avocate du policier Cyril, Me Carine Dip, pour qui le jeune homme « est responsable entièrement du préjudice qui a été le sien ». Une position similaire à sa consœur, avocate de Mélik, au sujet de Marion, qui les amène toutes deux à plaider la relaxe. « Les vidéos ne doivent pas être regardées avec émotion, comme si on était sur un plateau de télévision avec une pancarte pour ou contre », estime Me Félicie Jassem.

« Il n’y aura pas d’indulgence dans ce dossier »

« Le visionnage de la vidéo dans ce dossier vaut toutes les pièces de la procédure », argue la procureure. « Quand on a quelqu’un qui n’écoute pas, on ne le tape pas », s’indigne Sylvie Odier, pour qui l’usage de la lacrymogène était « disproportionné » et l’intervention des policiers émaillée de « gestes de maltraitance ». « Reprendre par les cheveux pour emmener à la voiture, qu’est-ce que c’est si ce n’est pas un geste vexatoire, s’interroge la procureure. Ça ne sert à rien. » La faute selon elle à « l’état d’esprit » des policiers qui, quand « ils arrivent sur place, veulent se débarrasser de ce dossier » de cambriolage qui n’en est pas un.

« Il n’y aura pas d’indulgence dans ce dossier », prévient Sylvie Odier, qui écarte toutefois l’interdiction d’exercer. La procureure requiert ainsi six mois de prison avec sursis total contre Mélik, accusé de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, et cinq mois de prison avec sursis contre son collègue, accusé de violences volontaires. Et de rappeler : « Le problème dans ce dossier, c’est qu’ils sont dans le déni. Et c’est dommage, alors que des violences sont reprochées. Tant qu’on insultera rapidement, tant qu’on tutoiera, tant qu’on fera les choses vite comme ça sans procédure judiciaire, ça ne marchera pas. » La décision a été mise en délibéré au 25 octobre prochain.