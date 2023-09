Un homme de 29 ans vivant dans les Alpes-Maritimes a été mis en examen ce mardi pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et « infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste », indique une source judiciaire. Interpellé vendredi au Cannet, et non à Nice comme nous l’écrivions précédemment, cet individu ayant « une idéologie djihadiste » a été placé en détention provisoire.

« Les auditions et les premières exploitations témoignent de l’intérêt incontestable du mis en cause pour l’islam radical et la propagande violente, a précisé une source proche dossier. La suite de l’enquête devra s’attacher à démontrer s’il avait un projet d’action. »

Une arme découverte à son domicile

L’homme, ayant « une idéologie djihadiste », avait été arrêté lors d’une visite domiciliaire réalisée à la suite d’une alerte de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Des échanges en ligne pouvaient faire penser à un possible passage à l’acte. Dans un premier temps, le parquet de Grasse avait ouvert une enquête après la découverte d’une arme à son domicile.

Puis le Parquet national antiterroriste (Pnat) s’est saisi de l’enquête vendredi après-midi au regard des éléments recueillis lors des premières constatations. L’homme était connu pour des antécédents de faits de droit commun mineurs, selon elle.