Edwin Malbœuf, l’homme de 32 ans interpellé à la suite des dégradations de la permanence d’Éric Ciotti, occasionnée la veille du vote des motions de censure contre la réforme des retraites, au printemps dernier, a été condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et à verser un euro au parlementaire, au titre du préjudice moral, ce mardi à Nice.

Parti dans la nuit du 18 au 19 mars dernier, couvrir une action militante, selon ses déclarations, ce journaliste à l’origine du média alternatif Mouais.org, marqué à l’extrême gauche, avait finalement été « pris dans l’euphorie de l’instant », a-t-il expliqué, se défendant de toute « préméditation ». « C’est le militant qui a jeté le pavé, pas le journaliste », a-t-il déclaré à la barre.

Edwin Malboeuf, ici aux côtés de son avocate Me Laura Pons, ce mardi au Palais de justice de Nice - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

« On s’est senti dépossédé »

Interrogé après l’annonce du délibéré pour savoir s'il « regrettait » son acte, le trentenaire a marqué un temps de pose et expliqué : « Oui, oui, parce que ce n’est pas la manière dont on envisage la lutte généralement ». « Je regrette que ce geste ait eu une telle portée », a-t-il déclaré, précisant qu’il ne comptait pas faire appel de la décision.

Devant les enquêteurs et à nouveau à l’audience, ce mardi, il avait en tout cas reconnu avoir lancé un galet en direction du local du député des Alpes-Maritimes, président du parti Les Républicains « en suivant le mouvement ». L’inscription « la motion ou le pavé » avait également été tagué sur la devanture, dans un contexte de vives tensions en France. « Deux jours plus tôt, le 49.3 avait été déclenché par la Première ministre pour faire passer la réforme des retraites après trois mois de manifestations pacifistes », a rappelé le prévenu à l’invitation du président du tribunal correctionnel.

« On s’est senti dépossédé. Et une colère s’est exprimée, même si je ne justifie en rien la violence », a ajouté ce journaliste de formation, dont la carte de presse n’a pas été renouvelée depuis 2021, faute de revenus suffisants dans les médias. Le trentenaire exerce également en qualité de vélotaxi à Nice, a-t-il précisé.

La procureure, qui avait requis les douze mois de prison avec sursis probatoire à laquelle l’homme a été condamné, avait également réclamé interdiction de paraître sur les lieux de l’infraction, de détenir une arme et 140 heures de travaux d’intérêt général. « Lorsqu’on remplace le débat d’idées par la violence, on devient un ennemi de la démocratie, a appuyé la représentante du parquet. Faire pression sur le vote d’Éric Ciotti ou de n’importe quel élu est inadmissible dans un pays comme la France ou le pluralisme des idées est une réalité et où chacun peut exprimer son opposition. » Dénonçant « un acte d’intimidation et de provocation », l’avocate du parlementaire, elle, avait seulement demandé un euro au titre du préjudice moral de son client.

« Qui sème le vent… »

Le trentenaire était poursuivi pour « dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances », les faits ayant été commis contre la permanence d’un élu et en réunion. Trois coauteurs, masqués, n’ont pas été identifiés. « Ce n’était pas mon idée. J’ai suivi le mouvement. Jusqu’au dernier moment, je n’étais pas parti pour jeter un pavé. Mais j’ai été pris dans l’euphorie de l’instant », a-t-il expliqué devant le tribunal.

Dans la foulée, il avait publié une photo de la permanence vandalisée sur le compte X (anciennement Twitter) de son média édité par une association « pour la reconnaissance des médias alternatifs » (ARMA). Le post, depuis effacé, reprenait le slogan tagué sur la devanture et était accompagné du texte « qui sème le vent… », a rappelé le président du tribunal.

« Un climat d’extrême tension politique »

Informé par des sources de l’action qui allait se jouer ce soir-là, le journaliste s’était rendu à visage découvert devant la permanence de l’élu, dont plusieurs vitrines avaient été découvertes éclatées. Un tag « la motion ou le pavé » avait également été inscrit sur la devanture. Le local du député, installé sur le port de Nice, avait été attaqué à la veille du vote de l’une des deux motions de censure présentées contre le texte du gouvernement. Éric Ciotti, favorable à la réforme des retraites, avait réagi en affirmait qu’il ne « céderait à aucune intimidation ». La motion avait finalement été rejetée à neuf voix près.

Edwin Malbœuf avait été identifié grâce à la vidéosurveillance de la ville de Nice. Interpellé dix jours plus tard, le 29 mars, il était jugé en comparution immédiate le lendemain. Son conseil avait réclamé un délai afin « qu’il ne soit pas jugé dans le climat d’extrême tension politique qui régnait » à ce moment-là, a-t-elle rappelé à l’audience, ce mardi. « En réaction à cet acte, Éric Ciotti avait dénoncé dans un tweet les ''nouveaux disciples de la terreur'', difficile à entendre dans une ville meurtrie par l’attentat du 14 juillet 2016 », a pointé Me Laura Pons. Dans sa plaidoirie, l’avocate a également évoqué « une enquête et des moyens disproportionnés », et notamment des perquisitions et analyses ADN, alors que l’identité de son client avait été rapidement établie.