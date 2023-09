Poursuivie, en récidive, pour avoir agressé Marie-Laure Herfeld, la maire de Manom, petite commune de Moselle le 27 août dernier, une femme d’une quarantaine d’annes comparaissait devant le tribunal correctionnel de Thionville lundi. Elle a finalement été a condamné à six mois d’emprisonnement ferme.

La prévenue avait causé des violences et outragé une personne dépositaire de l’autorité publique. Elle était aussi accusée d’avoir tenté de voler le téléphone portable de la fille de l’élue et de violences légères sur le fils de la maire, des faits pour lesquelles elle a été condamnée à une amende de 150 euros. Le tribunal a également ordonné l’interdiction d’entrer en contact avec l’édile et de paraître à Manom pendant trois ans.

Fracture du poignet

Les faits se sont déroulés au cours de la fête patronale organisée dans la cour de l’école. La prévenue, mère de famille, avait violemment poussé la maire qui était venue lui signifier (après les vaines tentatives de plusieurs bénévoles et d’un adjoint) de ne pas monter sur les jeux gonflables réservés aux enfants. Victime d’une fracture du poignet, la maire de la commune avait reçu une interruption temporaire de travail de quinze jours.

Une deuxième altercation avait eu lieu ensuite devant la maison de la maire, alors que celle-ci sortait pour se rendre à l’hôpital accompagnée de ses enfants adultes. Voulant arracher le portable des mains de la fille de l’élue qui avait filmé sa voiture, la prévenue l’avait fait tomber, avant de porter des coups de chaussures au fils.

Déjà condamnée six fois, dont deux fois pour outrage et rébellion sur des personnes chargées de mission de service publique, la prévenue était en état de récidive légale du fait d’une précédente condamnation prononcée en mars 2022 à Orléans. Son avocat va interjeter appel de la décision.