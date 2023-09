Sa détresse se lisait aisément sur son visage. Malgré l’absence du mis en cause, Barbara (prénom d’emprunt) n’était clairement pas à son aise dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Rennes vendredi. Victime des menaces de l’ami de son ex-compagnon, elle vit dans la peur depuis un an. En octobre 2022, cette femme âgée d’une cinquantaine d’années avait vu débarquer son ex et l’un de ses amis à son domicile situé dans la campagne d’Ille-et-Vilaine. Il était environ 6h30 du matin quand les deux hommes en état d’ivresse avancée ont fait irruption au domicile de la victime. « Ils ont défoncé deux portes. J’ai été réveillée en sursaut et j’ai eu très peur. Ils m’ont menacée. J’ai dû fuir ma maison en pyjama et en chaussons alors qu’il faisait 7 degrés dehors », se souvient Barbara.

Son compagnon a déjà été condamné à huit mois de prison en comparution immédiate pour des violences conjugales. Mais pas son ami, qui avait pourtant menacé de mort la victime. « Je te préviens, je te tue si je vais en prison à cause de toi », avait lancé le prévenu après avoir défoncé les portes du logement. « Aujourd’hui, il y en a toujours une qui ne ferme pas et l’autre qui est condamnée », explique la victime, dans l’incapacité de financer de plus lourds travaux. « Je voulais vous faire part de ma grande peur », a-t-elle déclaré, très émue, à la barre. Son avocate estime que « les faits sont caractérisés » et estime que sa cliente « doit pouvoir vivre sereinement », rappelant qu’elle « se remémore sans cesse cette nuit ».

Déjà condamné à de multiples reprises pour des faits de vols, d’usage de stupéfiants et de conduite sans assurance, le prévenu a écopé de six mois de prison avec sursis. En son absence, le tribunal a également prononcé une interdiction de paraître au domicile de la victime. Le mis en cause, âgé de 38 ans, devra verser 1.000 euros de dommages et intérêts.