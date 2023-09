Le procès doit durer trois jours devant la cour d’assises de la Sarthe au Mans. A partir de ce lundi, un homme de 29 ans sera jugé pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rapporte Ouest-France. Le drame remonte au 6 août 2020. Cette nuit-là, l’accusé avait été repéré par une patrouille de police alors qu’il s’était endormi au volant de sa voiture au milieu de la chaussée près de la gare du Mans. Les trois agents s’étaient approchés du véhicule pour contrôler le conducteur mais ce dernier, alcoolisé, avait démarré en trombe, percutant de plein fouet l’un des policiers.

Agé de 43 ans et père de trois enfants, le brigadier Eric Monroy était décédé sur place. Un hommage national lui avait été rendu quelques jours plus tard au Mans en présence du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Déjà condamné dans le passé pour conduite en état d’ivresse et refus d’obtempérer, l’accusé encourt jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle.