Tout serait parti d’une dette de stupéfiants. Dans la nuit du 25 au 26 juin 2020, deux hommes de 22 et 23 ans avaient fait vivre l’enfer à un jeune couple à Rennes. Ami d’enfance des deux agresseurs, un jeune homme avait tout d’abord été gravement blessé en recevant un coup de hache. Sa petite amie, âgée de 18 ans, avait ensuite été enlevée de force par les deux individus. Toute la nuit, la jeune victime avait enduré de nombreux sévices, subissant notamment un simulacre de noyade et un étranglement, rapporte Ouest-France. Elle avait également été brûlée à la langue avec une cigarette et été menacée avec un couteau.

Jugés depuis lundi par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine pour tentative de meurtre, enlèvement, séquestration et extorsion avec torture et acte de barbarie, les deux accusés ont été condamnés vendredi à dix et quinze ans de réclusion criminelle, précise le quotidien.