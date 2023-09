« Trop d’haineux, trop d’envieux, trop d’suceurs, j’comprends pas. Pourtant j’faisais bien, j’faisais bien. Donc sur un coup d’tête, j’ai niqué l’ancien manager », chante Koba LaD dans Link in the Ends, sorti fin 2022. Des paroles qui semblent aujourd’hui prémonitoires alors que le rappeur est convoqué le 16 octobre prochain devant le tribunal correctionnel, après une plainte déposée par son ancien manageur, Deuspi, confirme le procureur de Melun à 20 Minutes. Marvin Iram, de son vrai nom, à la tête de Grinta Records, a subi, pendant « plusieurs heures, un tabassage en règle », décrit Le Parisien. Retour sur ces accusations concernant Koba LaD, déjà inculpé et incarcéré pour des faits de violence.

Violences à coups de poignard

A peine libéré, déjà inquiété par la justice. Koba LaD a-t-il toujours les nerfs à vif ? Alors qu’il est sorti d’une peine de quatre mois de prison en mars, à la suite d’une bagarre en sortie de boîte, le rappeur français a donc de nouveau rendez-vous avec la justice en octobre. Le témoignage de son manager décrit des scènes d’une violence exceptionnelle. Le Parisien rapporte des coups à l’aide d’une crosse de révolver, des coups de poignards « au niveau du crâne, du dos et sur le flanc gauche ». Le compte Instagram@kuntakinte.840, cité sur différents sites spécialisés, a publié en mai dernier une conversation WhatsApp qui décrit la scène : « Koba LaD a séquestré, tabassé et crevé l’œil de son manager Deuspi » qu’il soupçonnait « de mal répartir les parts détenues par le label Grinta Records ».

Le compte Instagram, qui suit apparemment toute l’actualité de la scène rap, française comme anglophone, a même publié ce qui semble être le procès-verbal de la convocation du rappeur devant le tribunal. « Impossible de confirmer avec certitude » qu’il s’agit bien du document, répond à 20 Minutes le procureur de Melun. Mais le papier fait bien état de « violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours » sur la personne de « Monsieur Iram Marvin » entre le 16 et le 17 avril 2023, soit une vingtaine de jours après sa sortie de prison. Le 2 juin dernier, le média Générasonrap évoquait déjà la plainte du manager et la convocation au tribunal de Koba LaD à la suite d’un passage à tabac. Et le média de préciser que les faits reprochés sont « accompagnés de violences ayant provoqué 15 jours d’ITT ».

Une rancœur contre un mentor

Quatre hommes, dont Marcel Loutarila - ou Koba LaD sur scène –, sont donc attendus pour être jugés. Mais le rappeur de 23 ans aux quatre disques de platine a déjà expliqué sa colère contre son ancien mentor. Koba LaD s’est en effet confié dans l’émission Clique de Mouloud Achour, affirmant qu’il s’est senti trahi par son « responsable légal » aux yeux de l’Etat, comme il le décrit à Ptit Delire Tv. « Moi, je pensais qu’ils géraient, mais en fait nada… Quand j’ai commencé à vouloir récupérer un appart, je leur ai demandé les fiches d’impôts, ils étaient bizarres t’as vu. Ils me faisaient tourner en bourrique, un jour j’ai craqué et je suis allé moi-même à la banque, et je me suis rendu compte de pleins de choses, tu tombes de haut. Ça fait mal au cœur gros, je le souhaite à personne », raconte-t-il dans l’émission de Canal+. « Quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, je me dis "en fait depuis le début, ils étaient en tain de me baiser" », poursuit-il.

Koba La D et son ancien manager Deuspi - YouTube

Pourtant, ce Deuspi, il était « tout » pour lui. « C’est toute ma vie, j’ai beaucoup vécu chez lui, parce que j’ai eu beaucoup de problèmes chez moi, quand j’allais en garde à vue c’était lui qui me cherchait (…) Deuspi c’est tout pour moi », confiait-il il y a quatre ans à Ptit Delire Tv. L’entourage du rappeur interrogé par Le Parisien affirme d’ailleurs que Deuspi n’aurait jamais rien volé à son protégé. Il pointe alors les nouvelles fréquentations de Koba LaD qui lui seraient « rentrées dans le cerveau ». Le tribunal statuera sur la culpabilité du rappeur qui risque toutefois d’être condamné en état de récidive, seulement quelques mois après sa libération.