Deux plaintes ont été déposées après les cas de botulisme survenus entre le 4 et le 10 septembre chez environ une quinzaine de personnes, dont l’une est décédée le 12 septembre. L’intoxication collective est en lien avec la consommation de sardines en conserves dans le restaurant Tchin Tchin Wine bar, à Bordeaux. Un défaut dans la stérilisation de ces conserves maison est en cause.

Des plaintes jointes à l’enquête en cours

Les parents de la jeune femme décédée ont déposé plainte et son compagnon, lui aussi malade puisqu’il avait dîné ensemble au Tchin tchin Wine Bar, a déposé plainte pour son propre compte. Ces plaintes ne visent pas nominativement le gérant de l’établissement incriminé. « Elles vont être prises en compte et traitées dans le cadre de l’enquête déjà ouverte par le parquet », précise à 20 Minutes le parquet de Bordeaux.

Vendredi, une enquête pour « homicide et blessures involontaires » avait été ouverte après cette vague de cas. Cette enquête préliminaire, qui porte aussi sur des faits de « mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé » et « vente de denrées corrompues ou toxiques », a été confiée à la police judiciaire, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique et la Direction départementale de la protection des populations.