Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a requis un procès devant la cour d’assises spéciale contre Brahim Aouissaoui, accusé d’avoir tué avec un couteau trois personnes le matin du 29 octobre 2020 dans la basilique de Nice, a-t-il indiqué mardi, confirmant une information de Nice-Matin. Une audience pourrait se tenir à l’automne 2024.

Dans son réquisitoire définitif signé le 7 septembre, le Pnat relève la « détermination du dessein mortifère » de l’assaillant, un Tunisien âgé de 24 ans, et le « caractère terroriste des faits ». Brahim Aouissaoui a, lui, affirmé tout au long des investigations n’avoir conservé aucun souvenir des faits.

« Je partirai en France, le pays des mécréants et des chiens »

Face au juge d’instruction antiterroriste qui l’a interrogé cinq fois entre le 6 avril 2021 et le 28 novembre 2022, il répond le plus souvent : « Je ne m’en souviens pas », « je n’ai rien à dire ». « Normalement, demain, je partirai en France, le pays des mécréants et des chiens », écrivait-il pourtant à un contact quelques jours avant les faits.

Le Pnat requiert qu'il soit jugé pour assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste. En revanche, « un non-lieu a été requis concernant les faits d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes », a précisé le Pnat. Les « investigations fouillées » réalisées en France et en Italie ainsi que « des vérifications » menées en Tunisie n'ont pas permis en effet de déterminer qu'il avait été incité à passer à l'acte ni qu'il avait bénéficié d'une aide pour la réalisation de son projet, est-il écrit dans le réquisitoire.

Le 29 octobre 2020, vers 08h30, Brahim Aouissaoui, 21 ans, pénètre dans l’édifice religieux armé d’un couteau d’une lame longue de 17 cm. D’abord il décapite presque Nadine Devillers, une fidèle de 60 ans. Puis il poignarde la Franco Brésilienne Simone Barreto Silva, 44 ans, qui se réfugie dans un restaurant avant de mourir, et le sacristain Vincent Loquès, 55 ans, père de deux filles.