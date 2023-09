Le drame était survenu dans la nuit du 26 au 27 février 2020 dans le quartier de la gare à Strasbourg. Des flammes s’étaient rapidement propagées dans un immeuble d’habitation de sept étages. Le feu, « très violent » selon un témoin, avait mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules. Au petit matin, le bilan faisait état de cinq morts : une retraitée de 68 ans, une interne en médecine de 25 ans, un cariste de 45 ans, un jeune homme de 29 ans, et un étudiant togolais de 25 ans. Sept blessés étaient également recensés. Deux hommes sont jugés à partir de mardi aux assises du Bas-Rhin pour cet incendie, qualifié de « volontaire »

L’enquête, confiée à la sûreté départementale bientôt épaulée par la police judiciaire, a rapidement écarté l’hypothèse de la défaillance électrique pour se concentrer sur la piste criminelle, alors que le gestionnaire de copropriété avait fait état de divers « trafics » ayant cours dans l’immeuble. L’analyse de la vidéosurveillance a permis de remarquer la présence de deux jeunes hommes quittant rapidement les lieux au moment même où s’embrasait l’armoire électrique à cause d’un mégot. Ils stockaient leurs produits stupéfiants dans la cage d’escalier. L’un d’eux s’est spontanément présenté aux autorités dès le lendemain.

« Contester le caractère volontaire de l’incendie »

Ces deux suspects, âgés de 24 et 25 ans, comparaissent libres et devraient, au cours des sept jours de procès, contester le caractère volontaire de l’incendie. « Le postulat judiciaire est qu’ils ont voulu mettre le feu délibérément à cet immeuble. Mais la qualification d’incendie volontaire nous a toujours paru en inadéquation avec l’intention de l’un ou l’autre des accusés », a déclaré à l’AFP Randall Schwerdorffer, l’un des avocats des accusés, avec Maître Michaël Wacquez. « On tombe donc sous une qualification criminelle des faits. Mais je pense que ce sont les conséquences de l’incendie, avec cinq décès, qui ont conduit l’institution judiciaire à surqualifier », analyse l’avocat, qui estime que les faits auraient au contraire mérité la qualification d’incendie involontaire, passible seulement du tribunal correctionnel. « Je pense qu’ils sont tous les deux assommés par ce qui s’est passé », complète Randall Schwerdorffer.

Les jurés devront également déterminer lequel des deux accusés a jeté le mégot qui a provoqué l’incendie. « La position de mon client est de dire "je ne suis pas capable de dire lequel de nos mégots a déclenché le feu" », indique Maître Schwerdorffer. « Mais avec un matériau aussi fragile que les déclarations des accusés, ça va être compliqué. »

De nombreuses familles et proches de victimes devraient assister à l’audience, où elles seront épaulées par l’association Viaduq 67. Henri Anselm, frère de l’une d’entre elles, s’est constitué partie civile, tout comme sa sœur, ses neveux et nièces. Il attend ce procès avec autant d’impatience que d’appréhension. « J’espère qu’on pourra connaître la vérité de ce qui s’est passé, que les responsables seront punis à une juste mesure et que le préjudice moral et familial sera reconnu », confie cet octogénaire à l’AFP.

Le verdict est attendu le 27 septembre. Les accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.