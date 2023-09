L’argent du centre de loisirs a servi à payer son dealer. Le président d’une association assurant des activités périscolaires dans une école de Toulouse a été jugé ce lundi pour avoir détourné plus de 600.000 euros de subventions de la mairie et de la Caisse d’allocations familiales (CAF). Les malversations ont cessé quand le commissaire aux comptes de l’association présidée par le prévenu a signalé au parquet les irrégularités.

A la barre du tribunal, le prévenu de 52 ans a fait état de ses problèmes d’addiction à la cocaïne et au crack. L’argent, a-t-il détaillé, a servi à acheter de la drogue, mais aussi à financer un emploi fictif créé pour masquer les sorties d’argent et à acheter un logement. L’avocate du quinquagénaire, Sarah Nabet-Claverie, a plaidé une « descente aux enfers » de son client, victime selon elle d’extorsion de la part des autres prévenus et de son dealer.

Sept complices dans la boucle

Sept autres personnes ont comparu pour complicité, l’argent transitait par le compte bancaire de certains d’entre eux, avec commission à la clé. Le procureur a requis trois ans de prison ferme contre le principal prévue, déjà condamné en 2017 pour détournement de fonds. Il a proposé des peines allant de quatre mois avec sursis à un an ferme contre les sept autres prévenus.

Les protagonistes seront fixés sur leur sort le 16 octobre.