Ils avaient été interpellés en février dernier. Deux frères, âgés d’une vingtaine d’années, seront jugés le 26 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d’avoir piraté la plateforme américaine de finance Platypus, a indiqué lundi le parquet.

L’aîné, né en 2001 et soupçonné d’avoir réalisé l’arnaque, comparaîtra pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, blanchiment et escroquerie. Le cadet, né en 2003 et soupçonné d’avoir bénéficié pour partie de l’argent dérobé, devra répondre des chefs de recel.

Des millions d’euros de préjudice

Au total, le préjudice pour Platypus a été évalué à 9,5 millions de dollars, soit 8,5 millions d’euros, en cryptomonnaie. Mais à la suite d’une erreur de leur part, les hackers n’ont récupéré que l’équivalent de 270.000 euros. Ils en ont dépensé environ 60.000 euros.

Pour la société américaine, l’opération des hackers a été lourde de conséquences, puisqu’une fois le piratage connu, sa cryptomonnaie USP s’est effondrée de la « moitié de sa valeur », a expliqué le commissaire Durand.

Lors de sa garde à vue, l’aîné a tenté d’expliquer, selon le commissaire, qu’il était un pirate « white hat » (un hacker éthique qui défend citoyens et entreprises) et qu’il avait voulu négocier une rémunération auprès de la société américaine pour la découverte d’une faille de leur système de vérification.