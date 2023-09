« Bonsoir, l’heure est grave, deux jeunes de quartier de 17 et 19 ans sont morts (sic) à cause de la police à Grenoble à la suite d’une course-poursuite. C’est inadmissible. Les quartiers se mobilisent, il faut leur apporter notre soutien, Castaner [alors ministre de l’Intérieur] doit démissionner. » Ce tweet, publié vers 23 heures le 3 mars 2019 par Taha Bouhafs avait été jugé diffamatoire par l’Agent judiciaire de l’Etat qui avait ensuite porté plainte. Jeudi, le tribunal judiciaire de Paris a relaxé son auteur.

Pour la justice, « le propos [incriminé] ressort comme l’opinion critique et virulente d’un journaliste commentant un fait d’actualité ayant suscité un vif débat au sein de l’opinion publique […] et ne constitue pas une diffamation. »

« Ils ne se sont pas tués seuls »

Le 2 mars 2019, à Grenoble, deux jeunes hommes, âgés de 17 et 19 ans, étaient morts alors qu’ils circulaient sur un scooter sans porter de casque et qu’ils étaient poursuivis par un véhicule de police, lors d’une collision avec un bus sur un pont. Dans les heures qui avaient suivi, des révoltes s’étaient déroulées dans différents quartiers de Grenoble. Le lendemain, 3 mars, le procureur de la République de Grenoble avait annoncé que l’hypothèse d’une collision entre le scooter et le véhicule de police était écartée.

A la suite de ces événements, le journaliste et militant Taha Bouhafs avait écrit sur son compte : « Ils ne se sont pas tués seuls c’est la police qui a causé leur mort ». Puis, une vingtaine de minutes plus tard, un second message qui avait été jugé diffamatoire et qui avait été l’objet de la plainte.

Non ! Ils ne sont pas tué «seuls» c’est la police qui a cause leur mort, les forces de l’ordre ont interdictions de poursuivre les deux roues.



Ils avaient 17 et 19 ans, soutien inconditionnel aux familles.



Il faut s'organiser !#LaPoliceAssasine https://t.co/DV2SD19DQH — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) March 3, 2019



« Par ces propos, Taha Bouhafs met en cause l’action de la police dans la mort de deux jeunes gens, à la suite d’une course-poursuite » mais, a estimé le tribunal, « sans leur imputer pour autant d’agissements précis constitutifs d’une faute déterminée, qui seule permettrait d’apprécier l’éventuelle atteinte à l’honneur et à la considération des policiers en général ».