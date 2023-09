Plus de dix ans après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Laëtitia Perrais, Tony Meilhon sera de retour devant la cour d’assises de Loire-Atlantique jeudi et vendredi. Cette fois pour viols, violences et menaces de mort sur une ancienne compagne. Les faits dont il est accusé remontent à près de 13 ans ! Plus précisément à décembre 2010, selon la victime, partie civile au procès, soit quelques semaines avant la disparition de Laëtitia Perrais, près de Pornic.

Entendue comme témoin lors du procès de Tony Meilhon, en 2013, cette concubine avait raconté à la barre avoir reçu des « claques » et « un coup de pied au thorax » quelques mois après le début de leur relation, de la part d’un homme devenu « possessif, jaloux ». La victime affirme avoir été violée, chez elle, le 24 et le 26 décembre 2010, faits pour lesquels elle avait porté plainte peu après, avant la mise en cause de Tony Meilhon dans l’affaire Laëtitia.

Tony Meilhon, 44 ans, réfute les viols mais reconnaît « en partie les violences », selon son conseil, Me Aurélien Ferrand. « J’espère que la cour s’en tiendra à ce dossier et que l’audience ne se transformera pas en procès Laëtitia numéro 3 », a déclaré l’avocat de la défense à l’AFP.

Un crime extrêmement médiatique

Tony Meilhon avait été condamné en 2015 en appel à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans, pour le meurtre et le démembrement de Laëtitia Perrais, 18 ans, en janvier 2011 en Loire-Atlantique.

Ce meurtre avait occupé le devant de l’actualité pendant plusieurs semaines en 2011, en raison de la cruauté des actes commis mais aussi de l’intervention de Nicolas Sarkozy. Le chef de l’État de l’époque avait directement mis en cause les magistrats pour des défaillances dans le suivi de Tony Meilhon à la sortie de son précédent séjour en prison, déclenchant une grève inédite de la majorité des tribunaux français.

L’affaire a fait l’objet d’un livre signé Ivan Jablonka, récompensé en 2016 du prix Medicis, adapté par la suite en série télévisée, diffusée en 2020 sur France 2.