Très contesté par une partie des supporteurs du FC Nantes, le nouveau directeur de la sécurité des Canaris fait l’objet d’une enquête de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices, indique le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. L’IGPN a été saisie pour des faits de prise illégale d’intérêts, à la suite d’une dénonciation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Arrivé cet été au FCN dans le cadre d’une mise en disponibilité professionnelle, David Amaré est responsable de la sûreté et de la sécurité du club. Il exerçait auparavant au sein de la police nationale, au service du renseignement territorial et, plus particulièrement, en charge de la surveillance des Ultras du FC Nantes. Il lui est désormais reproché d’utiliser au profit d’une entreprise privée des informations confidentielles collectées lorsqu’il travaillait pour l’Etat.

Incidents lors de Nantes-OM

L’une des missions actuelles de David Amaré est de réduire drastiquement l’utilisation de fumigènes et engins pyrotechniques dans la tribune Loire occupée par le kop, lesquels ont valu au FCN de nombreuses amendes la saison passée.

Vendredi dernier, lors du match de Ligue 1 FC Nantes-Marseille, la sécurité du stade de la Beaujoire a été pointée du doigt après l’irruption d’un supporteur sur la pelouse en pleine action de jeu et, surtout, après l’agression subie par une famille soutenant l’OM.