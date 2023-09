A la cour d’assises à Paris,

Brahim Faïd le reconnaît sans détour. Bien sûr qu’il en a voulu à son petit frère, Rédoine, de l’avoir impliqué dans une telle histoire. « C’est humain », se justifie l’homme de 62 ans, polo orange, silhouette frêle et voix parfois mal assurée. Sans lui, ce « monsieur-tout-le-monde » comme il se définit, ne serait pas, ce jeudi, à la barre de la cour d’assises de Paris, soupçonné de l’avoir aidé à s’évader la prison de haute sécurité de Réau, le 1er juillet 2018.

Ce matin-là, ils étaient ensemble au parloir lorsqu’un commando lourdement armé, débarqué quelques minutes plus tôt en hélicoptère, a fait irruption pour libérer le braqueur multirécidiviste. « Il m’a abusé au moment de l’évasion, j’ignorais les faits qui allaient se produire », insiste celui qui a toujours nié son implication.

Pourtant, ce père de cinq enfants au casier vierge jure que sa colère n’a pas duré. « J’ai pardonné par rapport à sa situation carcérale. » Quelques semaines avant son évasion, Rédoine Faïd a été condamné en appel à vingt-huit ans de prison pour un braquage qui a coûté la vie à une policière municipale. « Le roi de la belle » devait également purger dix ans pour sa précédente évasion, en 2013, de la prison de Lille-Sequedin. Dans le box des accusés, Rédoine Faïd l’écoute avec attention. Quand leurs regards se croisent, les deux hommes se sourient.

Un autre homme le couve du regard. Rachid Faïd, 65 ans, son frère aîné. Contrairement à Brahim, il comparaît détenu. Il est soupçonné d’être l’artisan de cette évasion. « J’ai participé… », reconnaît-il d’emblée. Et de préciser : « En 2018, il [Rédoine] avait 40 ans à faire, 40 ans de prison. Un être humain ne peut pas s’imaginer cela ! Alors voilà, j’ai fait ce que j’avais à faire. »

« On n’est pas une mafia »

Pour comprendre cette affaire, dans laquelle deux frères de Rédoine Faïd et trois de ses neveux sont mis en cause, la cour n’a d’autre choix que de se pencher sur les liens qui unissent cette fratrie composée de onze frères et sœurs. Et si les enquêteurs et la justice ont parfois présenté les Faïd comme un « clan », avec tout ce qu’il y a d’opaque derrière ce mot, c’est une famille unie qui a défilé à la barre. « On n’est pas une mafia, a fustigé Rachid, 4e de la fratrie. Je ne suis pas quelqu’un de violent, même une mouche, je ne la touche pas. »

A les entendre parler les uns après les autres, c’est une évidence. Si Rédoine Faïd joue les gros bras, c’est lui l’homme fort de la famille. Le pilier. « Il est le frère que tout le monde aurait aimé avoir », résume à la barre une amie de la famille. « Une ancre », dit de lui sa sœur. Quand son frère Brahim lance son entreprise, il le conseille et lui donne des coups de main en parallèle de son travail. Lorsque ce dernier a besoin d’être hébergé avec sa femme et leur petite fille, c’est vers lui qu’il se tourne. C’est lui également qui prend le rôle de père de substitution pour ses neveux lorsque, en 1998, son beau-frère meurt dans un accident de la route et que sa sœur est grièvement blessée.

« Peut-être que j’ai loupé quelque chose… »

Ce rôle, Rachid l’avait déjà endossé des années auparavant. En 1990, au décès de sa mère et alors que son père a refait sa vie en Algérie, il quitte tout avec sa femme pour retourner vivre dans l’appartement familial et s’occuper des cinq derniers. « Je me suis substitué au père et à la mère, c’était difficile », se souvient-il. Rédoine a alors 18 ans et commence à emprunter le chemin de la délinquance. « Peut-être que j’ai loupé quelque chose… », s’épanche Rachid.

L’enfant terrible de la famille l’écoute, penaud. « Il a une qualité qui est aussi un grand défaut : il est généreux et pense toujours aux autres avant lui », analyse sa femme, Nadjah, à la barre. Elle n’en doute pas, c’est parce qu’il a promis à sa mère, sur son lit de mort, qu’il veillerait sur ses petits frères qu’il en est là aujourd’hui. Au point de risquer trente ans de réclusion criminelle ? « C’est mon côté samaritain », sourit-il.

Il vacille pourtant en écoutant sa fille adoptive. C’est en la voyant elle, son fils, et sa femme, qu’il confie « regretter ». De s’être mis dans une telle affaire, mais surtout de leur en faire vivre les conséquences. Sa fille, pourtant, ne lui fait aucun reproche. Au contraire, elle couvre de louanges ce père présent, même derrière les murs de la prison. Elle a mis du temps, mais aujourd’hui, elle dit « comprendre ses choix ». « Avant d’être un père, c’est aussi un homme et un frère. » Emu, l’homme ne peut retenir ses larmes. Rédoine Faïd, lui aussi, semble submergé. Dans la famille, poursuit la jeune fille, « on est très pudique mais on sait qu’on s’aime et on se le montre… » Au point parfois de s’oublier.