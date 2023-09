L’affaire avait suscité de nombreuses réactions, dans un contexte de montée des violences envers les élus de la République. Valérie Pécresse (ex-LR), a été condamnée ce mercredi par le tribunal d’Aix-en-Provence pour diffamation, rapporte La Provence. L’ex-ministre de Nicolas Sarkozy et actuelle présidente de la région Ile-de-France avait qualifié, sur le plateau de CNews, « d’assassin » le jeune travailleur du bâtiment qui avait mortellement renversé le maire de Signes, dans le Var, en août 2019.

Jean-Mathieu Michel, 76 ans, était décédé en tentant de s’interposer au déversement sauvage de gravats dans la pinède bordant son village. Le jeune maçon l’avait percuté en réalisant une marche arrière. Lors de son procès en mars 2022, le tribunal avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’une « d’une agression délibérée » et l’avait condamné à un an de prison. Valérie Pécresse, qui s’était excusée auprès du jeune homme, a été condamnée à 300 € de dommages et intérêts.