C’est un conflit familial assez singulier qui était jugé mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), comme le rapporte Ouest-France. Un prêtre de 59 ans était poursuivi pour la violation du domicile de sa mère. Âgée de 84 ans, cette dernière, veuve, réside dans une maison à Dinard. Entre la mère et son fils, les relations étaient jusqu’alors cordiales. Jusqu’en septembre 2022, quand la vieille dame, qui se déplace en fauteuil roulant, a surpris une conversation de son fils qui souhaitait la mettre sous curatelle.

Un conflit a alors éclaté entre les deux sur fond de gestion du patrimoine familial. Ne souhaitant plus que son fils pénètre chez elle, l’octogénaire a pris les devants début mars en changeant toutes les serrures de sa maison. Ce dernier profitera tout de même de l’arrivée d’une infirmière le 5 mars au soir pour s’introduire chez sa mère avant que les policiers n’interviennent. A l’issue de l’audience, le prêtre a été condamné et a interdiction de paraître au domicile de sa mère et d’entrer en contact avec elle pendant trois ans.