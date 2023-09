Certains rêveraient de suivre ses cours. Sciences po Paris a annoncé accueillir au sein de ses professeurs François Molins, ancien procureur de la République de Paris et procureur général près la cour de cassation. Il y enseigne l’antiterrorisme. Le 1er septembre dernier, les étudiants « ont pu assister à une leçon inaugurale sur le thème de "la place de l’autorité judiciaire au sein des institutions" par le magistrat », a annoncé l’école supérieure.

Bienvenue à la nouvelle promo du campus de Paris !

Pour leur #RentréeScPo, nos étudiants ont pu assister à une leçon inaugurale sur le thème de « la place de l'autorité judiciaire au sein des institution » par le magistrat @francois_molins. pic.twitter.com/kxUxGWCIWd — Sciences Po (@sciencespo) September 1, 2023



« François Molins rejoint Sciences po en tant qu’enseignant vacataire. Personnalité reconnue en France et à l’international pour son parcours et son engagement, son enseignement s’inscrit dans le cadre du modèle de formation unique de Sciences po, combinant des savoirs fondamentaux interdisciplinaires et des expertises professionnelles solides », a précisé l’école dans un communiqué.

« Son cours portera sur l’antiterrorisme, à compter du second semestre et bénéficiera à la trentaine d’étudiants de ce master, qui se destinent notamment aux concours de l’Ecole nationale de la magistrature, de commissaire de police ou d’officier de gendarmerie », poursuit le communiqué. François Molins pourra faire profiter de son expérience professionnelle dans l’antiterrorisme, ayant été le procureur de la République de Paris lors des différents attentats qui ont touché la France en 2015 et 2016 (Charlie Hebdo, Hyper Cacher, 13-Novembre, Nice…)