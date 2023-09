Le convive d’un mariage, âgé de 20 ans, va devoir mettre la main à la poche. Samedi en plein après-midi à Strasbourg, le cortège d’un mariage perturbait la circulation avenue des Vosges, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Alertés, les motards de la police nationale ont notamment relevé une voiture passant au rouge avant de faire des zigzags,

puis un demi-tour, circuler à contresens puis refaire un demi-tour au frein à main…

Les policiers ont donné l’ordre à quatre reprises au contrevenant de s’arrêter, se mettant en travers de sa route arme à la main. Ce qu’il a fini par faire. Présentant un faux permis Espagnol et ne pouvant présenter son permis français, il a été interpellé. Jugé en comparution immédiate lundi, il a écopé de 100 jours-amendes à 10 euros et à une suspension de son permis pendant six mois.