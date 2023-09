A la cour d’assises à Paris,

La dernière photo de lui remonte au mois d’octobre 2018. Rédoine Faïd apparaît alors le teint blafard, les yeux cernés de noir, menotté au saut du lit. Le cliché a été pris 93 jours après son évasion en hélicoptère de la prison ultra-sécurisée du Réau, en Seine-et-Marne, au terme d’une cavale semée d’embûches. Mais ce mardi, alors que s’ouvre devant la cour d’assises de Paris le procès de cette évasion hors normes, l’homme est méconnaissable.

Tee-shirt moulant vert sapin, crâne et barbe rasés, sourire aux lèvres, le braqueur multirécidiviste semble avoir rajeuni de dix ans. Il n’a pas pris une ride depuis le temps où il faisait le tour des plateaux télés, se présentant en repenti du banditisme alors même qu’il poursuivait ses activités criminelles en douce. Désormais âgé de 51 ans, Rédoine Faïd est pourtant à l’isolement depuis dix ans - à l’exception de ses trois mois de cavale –, dans des conditions que ses avocats ne cessent de dénoncer et de qualifier d’inhumaines. Il y a été placé en 2013, après une autre évasion, celle de la prison de Lille-Sequedin. Cette fois-là, il était sorti par la grande porte après avoir fait exploser cinq portes et pris en otage des surveillants.

Rédoine Faïd, pas libérable avant 2046

Parce qu’il est récidiviste, le braqueur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais à cause de ses condamnations passées, Rédoine Faïd sait que quel que soit le verdict à l’issue de ces sept semaines d’audience, il n’est pas libérable avant septembre 2046. Ses onze coaccusés – parmi lesquels deux de ses frères et deux neveux - encourent quant à eux entre dix et trente ans de réclusion. Pourtant, malgré les enjeux de ce procès, il règne en ce premier jour une drôle d’ambiance dans le box. Presque légère.

Les uns et les autres ne cachent pas leur plaisir à se retrouver. A chaque suspension – et elles furent nombreuses en cette journée essentiellement technique –, les accusés discutent, se prennent parfois dans les bras, plaisantent. Lorsque le frère aîné de Rédoine, Rachid, 62 ans, prend place non loin de son frère, les deux hommes se jettent des regards complices. Soupçonné d’être le principal artisan de cette évasion, Rachid Faïd a été interpellé dans le même appartement de Creil. Depuis, les deux hommes ne se sont jamais revus. Leur frère Brahim, également mis en cause dans ce dossier, semble, lui, plus distant. Il se trouvait au parloir avec Rédoine lorsque le commando a surgi. Si ce père de famille, qui n’a jamais eu de démêlés avec la justice, a toujours nié son implication, il est soupçonné d’avoir participé aux préparatifs. Il comparaît libre, sous contrôle judiciaire.

Procédure de sécurité

Mais cette apparente bonhomie ne saurait faire oublier les inquiétudes qui planent autour de ce procès. Craignant une nouvelle évasion, les autorités ont mis en place un service de sécurité XXL, similaire à celui qui avait été déployé lors du procès des attentats du 13-Novembre, qui se tenait dans la même salle. Le GIGN escorte Rédoine Faïd lors des transferts. Les portiques et les détecteurs de métaux ont repris du service. Un brouilleur de téléphones a été installé dans la salle. Avant le début de l’audience, un chien, spécialisé notamment dans la détection d’explosifs, a reniflé la pièce. Les accusés sont montés un à un dans le box. Des procédures longues et fastidieuses qui poussent la présidente, Frédérique Aline, à demander aux autorités « d’accélérer le pas ». Car le planning est déjà chargé, et le verdict attendu pour le 20 octobre.