La carrière de MHD a connu une ascension fulgurante. Le jeune rappeur, Mohamed Sylla de son vrai nom, a commencé à s’intéresser à la musique et à écrire des textes en 2010, alors qu’il était âgé d’une quinzaine d’années. Mais c’est en août 2015 qu’il poste sur les réseaux l’un de ses freestyles. La vidéo connaît un succès inattendu et est visionnée plus d’un million de fois en 24 heures. L’adolescent, né à la Roche-sur-Yon (Vendée) mais qui a grandi dans une cité du 19e arrondissement de Paris, est repéré par le directeur artistique du label « Warner », qui le fait signer au sein de sa maison de disques. L’année suivante sort son premier album, intitulé sobrement « MHD ». Un succès qui sera couronné par un double disque de platine. L’artiste est à l’origine d’un nouveau style musical : l’afro-trap, mélange de rap et de musique africaine.

En 2018, sa carrière explose. Il sort un deuxième album, « 19 », qui rencontre également son public, et obtient son premier rôle au cinéma dans le film Mon frère, de Julien Abraham. Il fréquente l’une des dauphines de Miss France 2017, ambitionne de faire construire un orphelinat dans le pays d’origine de ses parents, de tourner au cinéma avec Daniel Auteuil et de développer son label. Mais tout s’arrête en janvier 2019. Il est alors interpellé, placé en garde à vue et mis en examen pour le meurtre de Loïc Kamtchouang, un jeune homme de 23 ans, à l'été 2018.

Quatre ans plus tard, le rappeur, aujourd’hui âgé de 28 ans, est jugé pendant trois semaines, à partir de ce lundi, devant la cour d’assises de Paris, au côté de huit autres accusés.

Passage à tabac

Les faits remontent à la nuit du 6 juillet 2018. Il est environ 3 heures du matin lorsque la victime, inconsciente et grièvement blessée, est découverte rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. Les pompiers tentent de le réanimer, en vain. Son décès est constaté à 3h34. Une enquête est ouverte, confiée aux policiers du 2e district de police judiciaire. Ils vont examiner les images captées par les caméras de surveillance de la ville. Elles montrent un véhicule de marque Mercedes percuter le jeune homme qui, une fois au sol, est passé à tabac par une dizaine de personnes. Il reçoit une pluie de coups de pieds, de poings et de couteau. Après s’être acharné sur lui, l’un de ses agresseurs le tire sur la chaussée pour laisser la voiture passer, et le frappe à la tête.

Très vite, les investigations s’orientent vers la piste d’un règlement de comptes entre groupes rivaux issus de deux quartiers : la cité des Chaufourniers, dans le 19e arrondissement, et celle de la Grange aux belles, dans le 10e arrondissement, à laquelle appartenait Loïc Kamtchouang. Plusieurs témoins des faits ont affirmé aux policiers arrivés sur place avoir reconnu formellement l’un des agresseurs : MHD. La Mercedes qui a renversé la victime est retrouvée le samedi 7 juillet, au petit matin, dans un parking, rue Armand Carrel. Le véhicule a été incendié, sans doute pour effacer toutes traces de ceux qui l’ont utilisé. Mais dans l’habitacle, les policiers découvrent plusieurs photos d’identité de Mohamed Sylla ainsi qu’un livre intitulé MHD - Histoire d’enfances irrégulières.

Jogging Puma et cheveux décolorés

Sur les vidéos de l’agression, les policiers repèrent un homme aux cheveux décolorés et portant un jogging Puma. Il le désigne comme étant « l’individu D ». Or le rappeur est l’un des ambassadeurs de la marque de sport. Et il se trouve qu’il a récemment changé de teinte de couleur de cheveux. Interpellé et placé en garde à vue, l’artiste nie les faits reprochés. Il reconnaît avoir acheté la berline allemande pour se déplacer dans Paris, mais affirme qu’il la prête régulièrement. Il jure ne pas être « l’individu D » et ne pas reconnaître les meurtriers de Loïc Kamtchouang. Quant au fameux jogging Puma, il n’a pas été retrouvé lors des perquisitions. Selon lui, il l’aurait probablement offert à l’un de ses proches.

Mis en examen, MHD est placé en détention provisoire. Il sera libéré en juillet 2020, en pleine crise sanitaire, et placé sous contrôle judiciaire. Le rappeur semble alors bien décidé à reprendre le fil de carrière. Un an plus tard, en juin 2021, il sort son troisième album, Mansa, certifié disque d’or. Au début du mois d’août 2023, il y a quelques semaines, il fait son retour avec le nouveau titre Jungle. Peut-être l’un de ces derniers morceaux avant un bon moment : s’il est reconnu coupable le 22 septembre prochain, Mohamed Sylla encourt une peine de trente ans de réclusion criminelle. Contactée par 20 Minutes, son avocate, Me Elise Arfi, a indiqué ne pas vouloir s'exprimer avant le début du procès.