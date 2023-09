Quatre mois de recherches d’une rare intensité. 93 jours, précisément. C’est le temps qu’il a fallu à la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) pour localiser Rédoine Faïd. Le 1er juillet 2018, le braqueur multirécidiviste s’est fait la belle de la prison ultra-sécurisée du Réau, en Seine-et-Marne. Le scénario est digne d’un film américain : ses complices sont venus le chercher en hélicoptère, découpant une à une les portes avec une meuleuse thermique. Moins d’une heure après, le commando s’est évanoui dans la nature. Rédoine Faïd devient alors l’homme le plus recherché de France.

Comment s’est organisée sa traque ? Quelles pistes ont été explorées ? Comment a-t-il été localisé dans un petit appartement de Creil ? Alors que s’ouvre ce mardi, pour sept semaines, le procès de cette évasion rocambolesque, le commissaire Christophe Foissey, alors à la tête de la BNRF, la brigade de recherche des fugitifs, revient sur cette enquête hors-norme. Assurément l’une des plus marquantes de sa carrière.

Comment avez-vous appris l’évasion de Rédoine Faïd ?

C’est mon adjoint qui m’a appelé, je rentrais tout juste de vacances. Mon premier sentiment, ça a été de la sidération. On savait bien que Rédoine Faïd était un malfaiteur chevronné, il l’avait déjà prouvé. Mais de là à s’évader du Réau, qui est considérée comme l’une des prisons les plus sécurisées… En hélicoptère en plus… On avait déjà été saisi quand il s’était échappé de la prison de Lille-Sequedin en 2013, on savait à qui on avait affaire. C’est un malfaiteur chevronné, on se dit que ça va être compliqué et en même temps, on a un avantage : on ne part pas de nulle part, on connaît ses habitudes, on a déjà travaillé sur lui.

Une heure après son évasion, la trace de Rédoine Faïd et de ses complices se perd sur l’autoroute A1. Comment vous organisez-vous au sein du service pour le retrouver ?

A la BNRF, nous travaillons très rarement sur des évasions en flagrant délit. D’habitude, les criminels que nous recherchons ont été minutieusement choisis selon un certain nombre de critères, nous avons du temps pour travailler. Là, il faut aller vite. Heureusement pour nous, quelques mois avant l’évasion de Rédoine Faïd, nous avions dû rechercher en urgence un fiché S qui s’était évadé de la prison de Brest. Ça nous a fait une sorte d’exercice grandeur nature, on avait défini une procédure si cela se reproduisait, on s’était organisé pour être immédiatement opérationnel.

Les autres dossiers ont immédiatement été mis en suspens pour que toute la brigade - ça représente une vingtaine de personnes - puisse se concentrer sur Rédoine Faïd.

Le commissaire Christophe Foissey, qui était à la tête de la BNRF lors de l'évasion de Rédoine Faïd - Christophe Foissey

Comment avez-vous procédé ?

On a fait comme à chaque fois lorsqu’on recherche un fugitif : on commence par s’intéresser à son environnement. On explore, cercle par cercle, son entourage familial, amical et criminel. En cela, sa précédente évasion nous a énormément servis puisqu’on avait déjà établi ces liens.

En parallèle de ce travail, deux autres groupes sont mis en place. L’un travaille sur la téléphonie, le second étudie les renseignements qui affluent. Lors de sa cavale de 2013, c’est un tuyau qui nous a permis de le localiser. Malheureusement cette fois-ci, ils se sont tous avérés faux.

Au début de l’enquête, craignez-vous qu’il soit parti à l’étranger ?

Ça fait partie des pistes explorées, on ne ferme aucune porte. Mais une cavale coûte cher et nous ne sommes pas persuadés qu’il ait une assise financière suffisante pour partir. Lorsqu’une partie de sa logistique est retrouvée un peu par hasard par un chasseur en forêt de Creil *, cela confirme cette intuition. On se dit qu’il n’est pas loin, qu’il évolue dans son cercle familial. Nous ne sommes pas très surpris : s’allier avec Rédoine Faïd, pour un trafiquant d’envergure, c’est trop risqué, il est trop connu.

Rédoine Faïd et ses complices laissent pas mal d’indices dans leur cavale…

Comme en 2013, on constate que son évasion est très professionnelle, qu’il a probablement passé des jours et des jours à étudier le moindre détail, à repérer les failles. En revanche, sa cavale l’est beaucoup moins. Il a failli être interpellé par hasard par une brigade de gendarmerie **. Même s’il s’est enfui, pour nous c’est un signe encourageant : on se dit qu’il est faible. Mais s’il était parti à l’étranger, on aurait fini par le retrouver. On interpelle des fugitifs à l’autre bout du monde, ça prend juste plus de temps.

Traquer Rédoine Faïd, est-ce comme rechercher n’importe quel fugitif ?

C’est le dossier le plus intense qu’on a eu à traiter lorsque j’étais à la brigade. Pendant quatre mois, toute la brigade a mis sa vie entre parenthèses. On a travaillé les week-ends, le soir tard. On s’est mis une grosse pression, il nous avait mis au défi. Mais sur le fond, son profil n’est pas si différent de certains fugitifs auxquels on a eu affaire. On a travaillé sur des cavales bien plus élaborées, plus longues. J’ai en tête un très gros trafiquant de stups qu’on a recherché pendant un an à l’étranger ou un braqueur qu’on a mis plusieurs mois à localiser. La différence, c’est sa notoriété et sa capacité à s’évader.

Comment finissez-vous par le localiser ?

Grâce à un très gros travail sur la téléphonie. On a passé au crible des milliers de lignes. L’objectif, c’est de trouver son moyen de communication, ou tout du moins des numéros qui puissent nous intéresser, dans son entourage notamment. Rédoine Faïd est quelqu’un de très discret et de très méfiant, son téléphone est tout le temps éteint. Peu à peu, ça permet d’avancer sur une cité ***, de localiser un immeuble. On lance alors une surveillance opérationnelle et on repère deux silhouettes en burqa, on se dit que ça peut correspondre.

Lorsque l’opération est lancée, le 3 octobre 2018 au matin, vous êtes persuadés qu’il est à l’intérieur ?

Non. On a de très fortes présomptions mais aucune certitude. On a ciblé deux appartements. Le premier est au rez-de-chaussée. On entre, il n’est pas là. On s’est trompé. Il est finalement dans celui du 4e étage. Il est interpellé sans qu’il y ait le moindre échange de tirs, ni lui ni ses complices n’opposent de résistance. A ce moment-là, on ressent un vrai soulagement, on se dit qu’on a réussi.