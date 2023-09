Le 14 avril 2018, la cour d’appel de Paris scelle le destin de Rédoine Faïd. Le Creillois de 45 ans, au casier judiciaire déjà long comme le bras, est condamné à vingt-cinq ans de réclusion pour un braquage qui a coûté la vie, en 2010, à une policière municipale de 25 ans. L’avenir de celui qui s’était fait connaître en faisant le tour des plateaux télé pour parler de sa prétendue rédemption est d’autant plus sombre qu’un autre procès pour braquage l’attend dans les mois qui suivent. Mais Rédoine Faïd a déjà la tête ailleurs. Dehors. Loin des hauts murs de la prison de haute sécurité du Réau, en Seine-et-Marne.

Depuis de longs mois déjà, il échafaude un plan pour se faire la belle. Si son scénario est à la hauteur des films américains qu’il adule tant, la fin est bien moins romanesque. A partir de ce mardi et pour sept semaines, il est jugé pour cette évasion rocambolesque pour laquelle il encourt la perpétuité. Onze autres personnes, soupçonnées de l’avoir aidé à divers degrés, comparaissent à ses côtés. Eux, risquent entre dix et trente ans de réclusion criminelle.

Surveillé comme le lait sur le feu…

Rédoine Faïd est un nom connu dans l’univers carcéral. L’homme a déjà passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux et écumé bon nombre de prisons du pays. Tous les surveillants en conviennent, l’homme est un détenu facile, presque modèle. Jamais un mot plus haut que l’autre, respectueux et poli. Sa détention au Réau ne fait pas exception à la règle. Malgré des fouilles régulières de sa cellule, aucun téléphone n’y a jamais été découvert. La vigilance, pourtant, reste maximale. Il est placé à l’isolement, affublé du statut de « détenu particulièrement surveillé ». Il faut dire que sa réputation le précède : la pénitentiaire n’a pas oublié ce jour d’avril 2013 où il s’est évadé de la prison de Lille-Sequedin en faisant exploser cinq portes à l’aide d’explosifs. Il avait été rattrapé un mois plus tard, mais cette fuite par la grande porte a été vécue comme une humiliation.

Au Réau, où il a été transféré à l’été 2017, plusieurs gardiens ont noté que le braqueur est particulièrement observateur des procédures de sécurité. De même, sans qu’ils sachent si cela a le moindre lien, ils ont remarqué que depuis son arrivée, plusieurs drones ont survolé l’établissement. Alors ce dimanche 1er juillet 2018, comme à chaque fois qu’il se rend au parloir, Rédoine Faïd est minutieusement fouillé. RAS, comme on dit dans le jargon. A 9h15, il retrouve l’un de ses frères aînés, Brahim, qui l’attend avec le programme télé et un peu de linge. Si ce père de cinq enfants a une vie rangée, il a gardé un lien très fort avec son multirécidiviste de frère. Ce jour-là, il avait prévu de passer dans l’après-midi mais Rédoine Faïd a insisté pour avancer l’horaire du parloir : il souhaite regarder le huitième de finale de la Coupe du monde de foot entre l’Espagne et la Russie, lui a-t-il expliqué.

L'hélicoptère abandonné par Redoine Faïd. - GEOFFROY VAN DER HASSELT

Une évasion en moins de 8 minutes

11h18. Voilà près de deux heures que les hommes parlent de tout et de rien lorsqu’un étrange bruit se fait entendre au-dessus du centre pénitentiaire. Un hélicoptère vient de se poser dans la cour d’honneur de la prison, le seul endroit sans filins anti-intrusion. La procédure interdit aux surveillants de tirer. Trop risqué. Ils assistent donc impuissants à la scène. Le pilote, tenu en joue par un homme armé, est contraint de se mettre en position stationnaire, juste au-dessus de la prison, tandis que deux complices s'activent dans la cour de l'établissement. L’un d’eux, lourdement armé, monte la garde, le second, muni d’une meuleuse thermique, découpe la serrure qui mène au couloir des parloirs.

A 11h21, il est déjà dans le bâtiment. Il découpe deux autres portes avant de s’attaquer à celle du parloir de Rédoine Faïd. Son frère, Brahim, reste interdit. Rapidement placé en garde à vue, il sera relâché… avant d’être mis en examen quelques mois plus tard, soupçonné d’avoir participé à son évasion, ce qu’il a toujours nié.

A 11h28, l’hélicoptère a déjà redécollé avec un passager supplémentaire. Aucun coup de feu n’a été tiré et les surveillants ont assisté, impuissants, à son départ. Interrogé, l’un des gardiens se souvient avoir trouvé Rédoine Faïd « très serein », « marchant calmement ». En entrant dans l’appareil, le fuyard s’adresse au pilote : « je ne suis ni un terroriste, ni un criminel », lui aurait-il assuré. Mais le scénario échafaudé est loin d’être terminé, et l’appareil prend la direction de l’aéroport Charles-de-Gaulle. Le pilote a pour ordre de se poser près d’une zone industrielle de Gonesse, en Seine-Saint-Denis. A peine au sol, le commando incendie – non sans difficulté – l’appareil. Le pilote est frappé puis laissé hagard, torse nu, sur le bord de la route. « Plus le procès approche, plus mon client à des flash-back, confie son avocate, Me Marie-Christine Desarbres. Il a à la fois hâte d’en finir avec toute cette histoire, mais il est angoissé à l’idée de se retrouver face à ceux qui l’ont enlevé. »

Un commando ultra-préparé

Interrogé après les faits, ce pilote professionnel, qui travaillait sur la base de Lognes, en Seine-et-Marne, raconte que ce jour-là, il avait pris en charge un père et son fils, les Lepetit. C’est la troisième fois que le duo vole avec lui. A chaque fois, ils payent en liquide. L’homme leur a bien trouvé un drôle d’air, a même été jusqu’à interroger un ami policier, mais n’a rien à leur reprocher. Ce 1er juillet, quand ils se présentent, ils demandent un vol d’une heure au lieu des 30 minutes prévues. Mais rapidement, les deux hommes demandent à faire une escale, prétextant une pause pipi. Lorsqu’ils remontent, tous deux sont armés. Selon le récit du pilote, ils le font alors mettre à genoux, le frappent et menacent de s’en prendre à sa famille s’il ne suit pas leurs ordres. Ils lui ordonnent de faire une seconde escale pour récupérer un troisième homme lourdement armé et muni de gros sacs avant de prendre la direction de la prison.

Alors que les flammes lèchent encore la carlingue de l’hélicoptère, les quatre hommes poursuivent leur belle, par la route cette fois-ci. Un complice vient les récupérer à bord d’une Renault Mégane volée quelques mois auparavant. A 11h49, le véhicule s’engouffre dans un parking d’Aulnay-sous-Bois. Il sera retrouvé trois quarts d’heure plus tard, carbonisé. Les enquêteurs savent que le commando a quitté les lieux à bord d’un Kangoo siglé Enedis mais à 12h11, sa trace se perd sur l’A1. Commence alors une chasse à l’homme d’une ampleur inédite pour retrouver Rédoine Faïd et ses complices. Car se faire la belle est une chose, disparaître dans la nature en est une autre…

Retrouvez demain lundi sur 20 Minutes le récit de la traque du célèbre braqueur, alors que s’ouvre mardi son procès devant la cour d’assises de Paris…